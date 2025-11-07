Los descartes del Valencia Basket ante el Zalgiris son Sima, López-Arostegui y Badio Pedro Martínez activa a Braxton Kay para que debute en la Euroliga con la camiseta taronja en la visita al Zalgiris

Juan Carlos Villena ENVIADO ESPECIAL KAUNAS Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:02

El Valencia Basket visita al equipo que comenzó la novena jornada de la Euroliga como líder de la clasificación por primera vez con sus 15 jugadores disponibles. Por lo tanto, con la obligación de hacer tres descartes técnicos. Los elegidos por Pedro Martínez para enfrentarse al Zalgiris en Kaunas son Sima, López-Arostegui y Badio. Antes de viajar a Lituania, el técnico taronja dejó claro que en este escenario, hay que acostumbrarse, tanto en el entorno como en el propio vestuario, a dar naturalidad a los descartes puesto que no se van a dar detalles de cada decisión para, como es obvio, tener ventaja sobre los rivales. Queda claro que en la cada decisión jugarán factores técnicos y también físicos, como sobrecargas o consejos de dar descanso a jugadores con algún riesgo por la acumulación de minutos, y cuyas razones no serán públicas.

Con los 12 jugadores activos para el partido en Kaunas, la gran novedad en la Euroliga es la presencia de Braxton Key que debutará con el Valencia Basket en la máxima competición continental. Para el partido de este domingo en Granada, Pedro Martínez tendrá que hacer de forma obligatoria un descarte extracomunitario (Key, Moore y Taylor) y las otras dos decisiones ya podrán llegar en cualquier jugador de la plantilla.