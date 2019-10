Sin descanso ni Tobey Jordan Loyd y Quino Colom, durante un entrenamiento. :: / juan j. monzó El pívot será baja al sufrir un esguince en el tobillo y el Unicaja pone a prueba el físico del Valencia Basket, que recupera a Vives tras superar una gastroenteritis JUAN CARLOS VILLENA Valencia Domingo, 20 octubre 2019, 01:49

«El pelo que me queda se me va a ir pensando en eso». Jaume Ponsarnau se tomó con humor, rozando la medianoche del sábado, la pregunta de cómo iba a preparar un partido contra el Unicaja tras el desgaste de la derrota frente al Anadolu Efes con la baja confirmada de Sastre, el esguince de tobillo de Tobey, la gastroenteritis de Vives y el mismo cuadro vírico en un Jordan Loyd que se pasó las horas previas a recibir a los turcos con un gotero en urgencias del hospital. Los equipos de Euroliga tienen somatizado el poco descanso pero es bueno seguir apuntando que no es lógico jugar un partido sólo 43 horas después de terminar el anterior. Superar el parte médico será vital para afrontar un partido frente a uno de los rivales más físicos de la actual Liga Endesa.

Las pruebas a las que fue sometido ayer Tobey confirmaron el esguince, externo, en su tobillo derecho tan sólo 22 segundos después de entrar en pista frente al Anadolu. Su evolución marcará si puede viajar el miércoles a Israel para disputar el partido de la Euroliga frente al Maccabi pero es seria duda para los dos encuentros de la semana, donde el sábado los taronja visitarán al San Pablo Burgos.

El Valencia Basket activará hoy a Labeyrie en la ACB para que el francés complete el róster con doce jugadores puesto que Sastre seguirá siendo baja por su rotura en el músculo vasto medial de la pierna derecha que se produjo en El Pireo. Vives será alta después de superar la gastroenteritis que le hizo ser baja frente al Efes, Loyd también ha mejorado de su cuadro pero el temor es que, como suele ocurrir siempre en estos casos, el virus afecte a más jugadores. Los primeros síntomas ya han aparecido.

El Unicaja llega a la Fonteta en su mejor momento, con cinco victorias consecutivas, frente a un Valencia Basket que ha perdido los tres últimos partidos. El conjunto malagueño, cuyo objetivo de la temporada es ganarse en la Eurocup un billete para la Euroliga, no tiene la presión de la Copa del Rey en la primera vuelta de la Liga Endesa puesto que la disputará como anfitrión. Su apuesta física se observa en el juego exterior, donde han fichado a dos jugadores de nivel Euroliga como Melvin Ejim y Axel Toupane. El francés, que ya fue un dolor de cabeza para los taronja en la última visita a Kaunas, viene de hacer su mejor partido con el Unicaja, anotando 22 puntos en el triunfo frente al Galatasaray en la Eurocup (88-83).

El mejor jugador en el arranque de campaña en el equipo de Luis Casimiro está siendo Josh Adams. El base de Phoenix promedia 19,25 puntos por partido (el tercero de la ACB sólo por dentrás de Mirotic y Prepelic) anotando 3,75 triples con un espectacular 55,6%. Uno de ellos sirvió para que el Unicaja ganara en la pista del Baskonia 77-78. Teniendo en cuenta que los valencianos están teniendo muchos problemas en el arranque contra bases talentosos frenar al americano será una de las claves de la tarde. Casimiro recupera para el encuentro a otro de sus jugadores básicos en la rotación, Jaime Fernández, que se perdió el encuentro frente al Galatasaray por molestias en el talón.

La cita para los taronja, más allá de terminar con la racha de derrotas, es importante en el camino del a Copa. Sellar la Fonteta, ahí han llegado las hasta ahora dos únicas victorias en el arranque (Andorra y Betis) será clave. Con equipos como el Zaragoza y el Burgos con balance de 4-1, los grandes que se despisten en la primera vuelta pueden tener un disgusto copero. La hemeroteca da hoy como favorito al Valencia Basket puesto que el balance frente al Unicaja en Hermanos Maristas desde 2014 es de 10-2. La última visita fue un 79-76.