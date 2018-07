«Lo daré todo para devolver al Valencia Basket a la Euroliga» Jueves, 26 julio 2018, 00:23

Matt Thomas, a menos de un mes para que comience el trabajo de pretemporada en la Fonteta, mostró ayer su ambición en declaraciones ofrecidas por el Valencia Basket: «Soy un jugador al que le gusta trabajar duro, me encanta entrenar. Me gusta compartir el balón y puedo ayudar con la lectura del juego. Soy un ganador, lo he sido toda mi vida, odio perder y voy a hacer todo lo que sea necesario para ayudar a Valencia Basket a tener la mayor cantidad de éxitos posibles y, en última instancia, devolver al equipo a la Euroliga, que creo que es donde nuestro club merece estar».