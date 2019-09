Colom ya piensa en taronja y apunta a la Supercopa Quino Colom posa con su medalla de oro. / miguel ángel polo «Si el equipo lo necesita tengo muchas ganas de empezar con buen pie y demostrar por qué me han fichado», dice el base del Valencia Basket MANUEL MORERA VALENCIA. Miércoles, 18 septiembre 2019, 01:14

«Quiero seguir con la racha, a ganar dos partiditos más y a conseguir otro título. Mi intención es acoplarme lo antes posible al ritmo que tenga el equipo, he seguido la pretemporada y me he ido informando de todo lo que hacía el Valencia Basket», con esta ambición llegó ayer a Valencia Quino Colom, el nuevo jugador taronja que se proclamó en China campeón del mundo con la selección española.

El nuevo base de la Fonteta tuvo un papel testimonial durante el Mundial, pero fue clave para lograr la clasificación durante toda la pasada campaña: «Ha sido un camino largo y bonito, se me dio la oportunidad con las ventanas, que son polémicas pero aproveché bien los minutos y ahora he tenido recompensa. Estoy muy contento por cómo ha acabado todo: ganar el oro es algo histórico y estoy muy feliz por formar parte». Aunque Colom se mostró satisfecho con la medalla de oro, ya está centrado en su nuevo club, el Valencia Basket: «Llego a un proyecto muy ambicioso, siempre están luchando por títulos».

El base se pondrá a las órdenes de Ponsarnau prácticamente sin descanso, pero su objetivo es poder luchar por el primer título de la temporada: «Podría jugar mañana mismo, es verdad que hemos tenido muchos desplazamientos pero en un día o dos esto se recupera. Estamos acostumbrados, de aquí a la Supercopa estaré bien. Si el equipo lo necesita tengo muchas ganas de empezar con buen pie y demostrar por qué me han fichado». Durante el partido de presentación la Fonteta regaló una sonora ovación a Colom, que pocas horas antes se había proclamado campeón en China: «No sabía lo de la ovación. He sufrido mucho a la afición cuando me ha tocado ir de visitante, ahora tengo muchísimas ganas de vivirlo como local. El Valencia Basket tiene una afición y un pabellón espectaculares, esperamos darles muchos alegrías. Tenemos las armas suficientes para luchar todos los partidos».