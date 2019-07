Colom: «La forma de jugar del Valencia me puede ir muy bien» Quino Colom en un partido con la Selección Española. / EFE El nuevo base del Valencia Basket cree que se adaptará con facilidad «en ataque y en defensa» EFE Valencia Lunes, 15 julio 2019, 14:10

Quino Colom, nuevo jugador del Valencia Basket, aseguró que la forma de jugar que tiene el conjunto que dirige Jaume Ponsarnau le puede ir muy bien al tipo de baloncesto que él practica.

«Me gusta que se mantiene la base del año pasado y de otros años, tienen una forma de jugar que creo que me puede ir muy bien, con buenos jugadores en ataque a los que creo que les puedo ayudar generándoles ventajas a partir del 'pick and roll' o del uno contra uno», explicó en declaraciones facilitadas por el club.

«Es un equipo que se pasa muy bien la pelota, yo creo que eso me beneficia, jugadores que leen bien el juego y esto para un base es bueno», añadió.

El andorrano destacó que se trata de un equipo «muy completo» al que se puede adaptar bien en ataque y que en defensa, «se ve que tienen las reglas bastante claras y ahí poner la mayor intensidad posible y la inteligencia para poder ayudar al equipo».

El director de juego señaló que será «un orgullo jugar para la Fonteta», se mostró muy contento de formar parte «de un club que siempre compite» y recordó que «cuando jugabas contra ellos costaba siempre mucho».

«Obviamente es uno de los mejores clubes de España, esto lo sabe todo el mundo. He compartido vestuario con muchos jugadores que han estado allí, varios de la plantilla actual, y todo el mundo habla maravillas del club. Cuando todo el mundo habla bien es que las cosas se hacen bien, así que estoy con muchas ganas de descubrirlo en primera persona», confesó.

Colom admitió que tenía ganas de volver a jugar en la ACB. «Hace ya cuatro años que me fui y creo que ha sido una experiencia muy buena para mi carrera y para mi vida en general, pero es verdad que tenía muchas ganas de volver a España, de jugar en la Liga Endesa, de estar cerca de familia y amigos, y qué mejor que de la mano de Valencia Basket», apuntó.

También señaló que afronta la temporada «con muchas ganas y mucha ilusión, todos sabemos que la Liga Endesa es la mejor liga de Europa, que te exige mucho, y esta Euroliga, con el nuevo formato, puede ser la más competitiva que ha habido en toda la historia, al menos en los últimos años».

El nuevo jugador del Valencia está en la primera lista de España para el Mundial y afirmó que piensa que «va a ser el verano más ilusionante e importante de mi carrera, jugar un mundial es un sueño para cualquier jugador, y más si lo puedes hacer con la selección española, que se ha demostrado que es una de las mejores del mundo».