De Colo: «Lo más importante es ganar la Euroliga, el futuro ya llegará»

Vitoria. Nando De Colo buscará esta noche en Vitoria su segunda Euroliga, después de ganar la de 2016 con el CSKA en una edición donde fue nombrado MVP. El francés está siendo el protagonista de todas las tertulias en territorio vasco puesto que es uno de los caramelos del mercado la próxima temporada, tras no renovar su contrato con los rusos y sopesar cambiar de aires. El Valencia Basket, tal y como informó este periódico, quiere que sea su guinda de la Euroliga pero en la entidad de la Fonteta son sabedores de que ese deseo tiene que cocinarse a fuego lento puesto que para que llegue a producirse deben darse muchos pasos previos.

El primero, la decisión personal de De Colo. Algo que aún no ha tomado tal y como reconoció a LAS PROVINCIAS pocos minutos después de eliminar al Real Madrid en el segundo partido de la Final Four: «Ahora mismo lo más importante es ganar la Euroliga, el futuro ya llegará. Hay tiempo para eso. Nunca en mi vida he pensado en lo que va a venir la siguiente temporada». Lo que está claro es que a Nando se le dan bien los partidos decisivos en el Buesa Arena. Hace nueve años, sus 20 puntos fueron claves para que el entonces Power Electronics Valencia se clasificara para la final de la Eurocup, eliminando al Panellinios. El viernes, sus 23 puntos y 27 de valoración sentenciaron al Real Madrid de Pablo Laso... y de Florentino Pérez. El presidente blanco también quiere vestir al francés con sus colores pero el Valencia Basket -en Vitoria están presentes el director general, Paco Raga, el director de relaciones institucionales, José Puentes, y el director deportivo, Chechu Mulero- no renunciarán a los derechos deportivos que tienen del galo para la ACB desde que se marchó en 2012 a la NBA. Ahí está uno de los grandes peligros para el deseo de la entidad taronja. El jugador está a media temporada de asegurarse, con tres campañas jugadas, la pensión vitalicia que la NBA da a todos sus exjugadores de más de 64 años que cumplen esos requisitos.

Otra de las bazas del Valencia Basket es la familiar. Su mujer, la exjugadora valenciana Vero Compañ, no dudó en dar un like a la información de LAS PROVINCIAS que adelantó el deseo de la entidad de Juan Roig de volver a vestir de taronja a su marido. De Colo quiere dedicar hoy su segunda Euroliga a Alicia, la segunda hija de la pareja que nació el 13 de mayo. «Sí, claro que tendría una dedicatoria muy especial pero no tenemos que pensar que va a ser una final fácil porque el Anadolu Efes es un buen equipo».