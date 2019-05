De Colo, la guinda del Valencia Basket de Euroliga Nando De Colo, durante un partido ante el Zenit / zumapress El base abrió la puerta a su regreso la última vez que pisó la Fonteta con la camiseta del CSKA: «Me gustaría volver, es un club muy profesional» La entidad taronja sigue de cerca la posible salida del francés de Moscú JUAN CARLOS VILLENA Martes, 14 mayo 2019, 00:32

valencia. El Valencia Basket va a estar presente en la Final Four de Vitoria que se celebra entre el 17 y el 19 de mayo. Más allá de la participación del equipo junior, que disputará el torneo paralelo que organiza la Euroliga, los taronja seguirán muy de cerca los movimientos que tengan que ver con el futuro de Nando De Colo. El francés es una de las perlas del mercado de la próxima temporada puesto que no ha renovado su contrato con el CSKA y todo apunta a una salida de Moscú tras cinco años visitiendo el rojo y blanco. La entidad taronja le marca en corto y en el caso de que el jugador decida volver a España intentará que sea la guinda de su proyecto en la Euroliga, sabiendo de que antes el galo debe dar un paso.

De Colo, que ayer celebró el nacimiento de su segunda hija, Alicia, fruto de su relación con la exjugadora valenciana Vero Compañ, cumplirá el 23 de junio 32 años. Este verano tiene dos rutas de mercado muy claras y una de ellas es la tentación de buscar un contrato corto en la NBA para cumplir las tres temporadas en la competición, en la actualidad acumula dos y media tras su paso por los Spurs y los Raptors entre 2012 y 2014, que le aseguraría la paga vitalicia a partir de los 62 años de un mínimo de 56.988 dólares al año con la que cuentan todos los jugadores que hayan estado un mínimo de tres años en la NBA.

El Real Madrid es otro de los equipos que tienen a De Colo como objetivo para la próxima temporada pero el Valencia Basket no renunciará a su derecho de bloqueo que tiene asegurado en la Liga Endesa tras la marcha del francés desde la Fonteta a los Spurs en el verano de 2012. Es decir, para que el galo vista de blanco la entidad de Florentino Pérez tendrá que negociar con la de Juan Roig o arriesgarse a perder al jugador.

El regreso a la NBA para completar los tres años que le aseguren la pensión de la Liga es otra opción abierta

Lo ocurrido en la preparación de la última plantilla de Euroliga del Valencia Basket es un indicador de que la opción de que De Colo vista de taronja no es un farol. Cuando Sergio Rodríguez decidió dejar los Sixers y volver a Europa una de las ofertas que tuvo encima de la mesa fue la de la Fonteta aunque el CSKA fue su destino al superar, en lo económico, la llamada del entonces campeón de la Liga Endesa.

La última vez que pisó el pabellón de Hermanos Maristas, en febrero de 2018 con la camiseta del CSKA, el francés admitió a pregunta de LAS PROVINCIAS que le gustaría volver a vestir la camiseta taronja antes de retirarse: «El Valencia Basket es un club muy profesional, tengo familia aquí, la ciudad es muy bonita y claro que me gustaría volver. Si tengo que elegir entre un club de Francia y Valencia iría a Valencia. Puede ser muy especial. Si vuelvo a Valencia Basket para ganar una Liga ACB lo firmo ahora mismo». Antes de viajar con el conjunto ruso a Vitoria, donde disputará la segunda semifinal de la Final Four de la Euroliga frente al Real Madrid el viernes 17 de mayo a las 21 horas, el galo dejó en el aire su futuro en declaraciones a Efe: «Aún no lo he decidido. Soy un profesional y prefiero pensar en lo que pasará ahora en los playoff de la liga y la Final Four y terminar la temporada en el CSKA. Después ya veremos qué puede pasar». Valencia le espera.