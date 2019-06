El coleccionista de récords Rafa Martínez, que firmó en 2008 con el Pamesa en la servilleta de un restaurante de Sabadell, se marcha once años después como un mito | Su pareja Olatz Mercadal apunta el secreto del éxito del catalán: «Es auténtico, tiene aura y es sentimiento, capaz de conquistar a cualquiera» JUAN CARLOS VILLENA * JCVILLENA@LASPROVINCIAS.ES VALENCIA. Lunes, 17 junio 2019, 00:41

Sentado en las escaleras que dan acceso a la zona de vestuarios de la Fonteta, Rafael Martínez Aguilera (Sampedor, 1982) confesó tras una entrevista a LAS PROVINCIAS después de una de sus renovaciones con el Valencia Basket que hasta en dos ocasiones pudo fichar por el FC Barcelona, con Juan Carlos Navarro como enviado especial para convencerle, pero que cuando comenzó a despuntar en el Manresa tenía claro que del baloncesto quería llevarse un lugar común para ser feliz y no una cifra económica. La frase no salió nunca en un títular. A Rafa no le gustan ni los focos ni el aplauso fácil. Su motor en los once años que ha defendido la camiseta taronja, jugándose el físico como demostró en el playoff de 2018, ha sido el cariño de la Fonteta. Ahora que nunca podrá recibirlo siendo jugador en activo del Valencia Basket es el momento perfecto para que esos aficionados sepan que el capitán escogió ser leyenda a un camino que, a buen seguro, le hubiera abierto las puertas de la selección. La felicidad no se mide por el dinero que ganes, ni la fama que tengas, sino, como le recordó su amigo Sergio Llull mientras estaba quebrado de emoción sobre la madera de la Fonteta, por el cariño de la gente. Ahí no hay ni artificios sino verdad.

Manuel Llorente, entonces presidente del Pamesa, se desplazó hace once años a un centro comercial de Sabadell para reunirse con Rafa Martínez y su agente, Miquel Solá. El escolta, un reconocido bético, ganó al directivo con su magnetismo, con anécdota incluida de firmar en una servilleta del restaurante, como se hacía en los movimientos futboleros de antaño, el contrato. Unas semanas después, era presentado en la Fonteta. «Recuerdo que cuando volvió de ese primer encuentro con el club a mí la idea de venir a Valencia no era el destino que había pensado», reconoce a este periódico Olatz Mercadal, que no es la pareja del mito. Es parte de él. Almas gemelas, confidentes y el papá y la mamá de Paula. «No tenía ni idea de la ciudad y once años después ha sido el decorado de mi vida», admite «porque es una ciudad con luz y que echaré de menos, es perfecta para vivir. Nos llevamos a Paula, que es el mejor recuerdo que nos va a acompañar de Valencia toda vida. Aquí he crecido a nivel personal y profesional. Llegué con 24 y me voy con 35. Esta ciudad nos ha dado a los dos mucho, tanto que es imposible describirlo con palabras».

¿Cual es el secreto de Rafa Martínez?: «Es una persona especial. Siempre tiene conexión con todo el mundo. Es auténtico y tiene aura. Es sentimiento puro y es capaz de conquistar a cualquiera. A mí lo hizo cuando tenía 16 años y después de 19 sigue haciéndolo. Tiene algo especial, que no tiene mucha gente, que hace que todo el mundo le quiera». Una persona sin enemigos, una auténtica especie en extinción.

Aunque el catalán no esté pendiente de los registros que ha batido en el Valencia Basket, el mito de Rafa Martínez también está formado por números. Son aplastantes. Tras once temporadas vistiendo el naranja, se marcha como el único jugador en ganar cinco títulos con el club (los de la década prodigiosa), siendo el segundo en partidos disputados y el primero en partidos en Europa, puntos anotados, puntos en la ACB, puntos en Europa, puntos en la Copa del Rey, triples en la ACB y triples en Europa. Nadie más vestirá el eterno 17, un tributo merecido cuando se apague la llama del deporte en activo.

Rafa Martínez va a dejar a la grada huérfana de cariño... pero también al vestuario. Siempre ha dado la cara por sus compañeros y eso se paga con lealtad. Algo que no cambió ni en sus malos momentos, como en de la tensa renovación de 2016 o el pasado año, donde entró en un quirófano tras jugarse la rodilla por el escudo, con la Euroliga en juego ante el Gran Canaria, y las cuatro jeringuillas de líquido que le sacaron de la rodilla antes de comenzar aquel playoff. Ese es Rafa Martínez. Su compañero de habitación, un Guillem Vives que conoció al de Sampedor como entrenador de un campus cuando era un canterano de la Penya, descubre que también posee el récord de anécdotas: «Recuerdo una muy buena cuando fuimos a jugar a Rumanía y se abrazó a un jugador del Ploiesti como si se conocieran de toda la vida. Le pregunté luego de qué le conocía y me dijo que de nada. Así de auténtico era Rafa, abrazando en medio de la pista sólo porque el jugador le reconoció y le cruzó dos palabras».

Con Spahija comenzó todo, en aquella temporada que terminó con el título de la Eurocup en 2010. La primera de las cinco copas de la era moderna. Aquel equipo campeón se forjó gracias a Rafa Martínez. Es por eso que sus compañeros movieron cielo y tierra para que en el vuelo de regreso de Jerusalén la madrugada del 3 de marzo de 2010, soplara las velas de su 28 cumpleaños en pleno vuelo. Unas semanas después, aquel grupo de amigos tocó el cielo en Vitoria. Rubén Burgos fue los primeros en darse cuenta del diamante de persona: «Le conocí en una Liga de Verano que jugué con el Manresa en 2001. Allí me junté, con Ricard Casas de entrenador, con un grupo donde estaban Rafa, que era el referente de todos, y Llull que era cadete. Desde el primer día noté que ese chico era especial». Nada será igual en la Fonteta sin Rafa. Sería absurdo pensar lo contrario pero si algo enseñó a todos es que hay que seguir para hacer feliz a la gente.