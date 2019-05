Casting de bases en la Fonteta San Emeterio inicia un ataque ante el Tecnyconta Zaragoza. / ACBPHOTO/ e. casas El Valencia Basket recibe al Breogán con cuatro bajas y sólo Vives como creador JUAN CARLOS VILLENA Sábado, 4 mayo 2019, 00:49

valencia. La famosa 'ley de Murphy' se remonta a 1949 y estaba aplicada a experimentos con cohetes en Estados Unidos pero coloquialmente ganó su espacio para definir que todo lo que parece destinado a salir mal el destino hace que se cumpla. Jaume Ponsarnau utilizó ayer el dicho popular para tratar de asimilar lo ocurrido con el Valencia Basket desde que decidió ceder a Sergi García a Manresa. El club cerró durante toda la temporada la puerta a la salida del base por miedo a que las lesiones volvieran a cebarse con el equipo. Una vez conseguido el objetivo del billete para la Euroliga esa puerta se abrió... y desde entonces no paran de caer exteriores taronja.

Los valencianos recibirán hoy al Breogán con sólo nueve fichas profesionales y un base, Guillem Vives. A las bajas de Abalde, parado hasta final de mayo tras su operación en un dedo de la mano, y Diot, que ya se perdió el partido de Zaragoza por una sobrecarga en los isquios, el técnico ha perdido a lo largo de la semana a Van Rosson, que presenta un edema óseo en su rodilla operada con lo que era obligado pararle esta jornada, y Matt Thomas, con un hematoma en el muslo derecho tras un golpe. Para hacerlo todo más complicado sin Abalde, el gallego asumió el puesto de uno en la plaga de lesiones del pasado curso, Matt Thomas era el elegido para tener ese rol de urgencia. Tras su lesión, que cerró una semana negra de entrenamientos, San Emeterio, Rafa Martínez y Sastre tendrán la misión de cubrir los descansos de Vives.

Para el capitán taronja será una oportunidad, quien sabe si la última, de crear sobre el parqué una duda razonable sobre una marcha a final de temporada que cada vez parece más clara. El escolta de Sampedor no tiene minutos en la ACB desde el pasado 30 de marzo en Las Palmas y hoy estará en la rotación puesto que el técnico lo ve preparado: «Ha perdido el ritmo competitivo pero no la mentalidad de trabajo y de demostrar lo bueno que es. La confianza en él es máxima». Puerto y Pavelka completarán una convocatoria de once. El Valencia Basket se clasificará para el playoff si gana, una cita que se perdió por última vez en 2006, y Ponsarnau confirmó que con el objetivo cumplido se ha comenzado a abrir la puerta de su renovación: «Independientemente de que haya conversaciones, que es parte de la vida de un club, con la circunstancia de que has ganado un título y te clasificas para la Euroliga, lo importante es seguir trabajando». El Breogán es colista pero con las mismas victorias que la zona de salvación.