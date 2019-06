Cancar, una opción de Euroliga Abalde defiende a Cancar en Burgos. / acbphoto/ M. González El Valencia Basket sopesa el fichaje del esloveno como sustituto de Doornekamp | El canadiense ya conoce por parte del club que la decisión sobre su continuidad no se tomará hasta que se analicen las opciones del mercado JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Martes, 18 junio 2019, 01:05

Las dos primeras decisiones del Valencia Basket de cara a configurar la plantilla de la temporada 2019-2020, un roster largo de un mínimo de catorce jugadores y un perfil continuista del bloque, permite a la entidad de la Fonteta no tener prisa a la hora de acometer los fichajes. Encima de la mesa no se plantea una revolución, con lo que cada paso debe medirse al detalle para minimizar los riesgos. El mejor ejemplo es el cierre del puesto de alero, donde San Emeterio y Abalde tienen contrato. El tercero en discordia, Doornekamp, acaba contrato y aunque el club aún no ha descartado plantear una propuesta de renovación al canadiense, el jugador ya sabe que esa decisión estará determinada por el mercado. Es decir, el Valencia Basket está sondeando las alternativas antes de tomar una decisión final. Una de las más firmes vuelve a ser Vlatko Cancar.

El alero esloveno, de 22 años y 2.01 de altura, está en el radar del Valencia Basket desde que abandonó el Mega Bemax serbio en marzo de 2018 para terminar la temporada 18-19 en las filas del conjunto castellano. Curiosamente, su nombre ya estuvo encima de la mesa el pasado verano pero se tomó la decisión de no activar la opción de corte de Doornekamp y que el canadiense cumpliera la segunda campaña que firmó con los taronja.

Tal y como ocurrió con Matt Thomas, o anteriormente con jugadores como Dubljevic, una de las hojas de ruta de la entidad de Juan Roig es adelantarse en los fichajes de los perfiles que apuntan a tener un impacto de jugador de Euroliga. En ese momento está Cancar, que ha promediado 10 puntos, 4 rebotes y 9 de valoración en el curso que acaba de finalizar y que, dentro de una temporada irregular en el tiro exterior, ha tenido destellos que apuntan al jugador que puede llegar a ser. Contra el Real Madrid firmó un partido de 24 puntos y 5 rebotes y de la Fonteta se marchó con 22 puntos, 8 rebotes y un 4 de 4 en triples. Como suele decirse en estos casos, se mostró ante un equipo que el esloveno sabe que le sigue de cerca.

Mientras la decisión sobre la posición de tres se cocina a fuego lento, Doornekamp aún no se ha marchado de su actual ciudad donde hace pocos días nació su hija (a la que ha puesto Valencia Elisabeth) y ayer por la mañana volvió a la Fonteta para seguir con el trabajo de postemporada a la espera de conocer su futuro. Los tiempos del mercado determinarán lo que va a suceder con él, puesto que si la entidad taronja no le pone encima de la mesa ninguna propuesta de renovación no estará sujeto al tanteo. En ese escenario podrá negociar libremente con cualquier club si sale la lista del tanteo y su nombre no aparece en la misma. Ese el momento que espera el Iberostar Tenerife. Los tinerfeños, con Txus Vidorreta en el banquillo, están interesados en el regreso del jugador al que fuera su equipo antes del fichaje por el Valencia Basket. Los caminos cruzados entre Doornekamp y Cancar desde el pasado verano serán protagonistas en las próximas semanas, donde el club de la Fonteta debe tomar una decisión final para cerrar el puesto de alero.