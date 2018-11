Una buena prueba de madurez San Emeterio intenta una bandeja en el partido frente al Baskonia. / efe Los taronja nunca han ganado en el Astroballe, donde Tony Parker dio un recital en 2011 liderando al ASVEL con 40 de valoración El Valencia Basket busca el liderato de la Eurocup y olvidar el batacazo de Vitoria JUAN CARLOS VILLENA Martes, 6 noviembre 2018, 01:09

villeurbanne. En la exitosa trayectoria del Valencia Basket en la historia de la Eurocup sólo hay que desempolvar la hemeroteca para comprobar las cifras, la velocidad de crucero en el torneo continental siempre ha llegado para los taronja gracias a la inercia competitiva de la ACB. La exigencia de la Liga Endesa siempre ha sido la mejor preparación para partidos como el de esta noche en Villeurbanne, una ciudad dormitorio de Lyon. La receta, eso sí, sólo es válida cuando se ha competido el partido más reciente. No es el caso del conjunto taronja y el encuentro frente al Baskonia del domingo. Por tanto, la lucha por el liderato del Grupo C de la Eurocup (ambos equipos llegan a la cita con un balance de 4-1 y un average de +45) se debe convertir en un acicate para un equipo que recibió un baño de realidad en el Buesa Arena, a estas alturas del calendario no le llega para competir con equipos de nivel Euroliga, pero que tiene colmillo y ambición en el vestuario como para revertir la situación. Una primera piedra sería profanar uno de los recintos malditos para los valencianos.

El mítico Astroballe recibe a los rivales con un marcador en la entrada de vestuarios donde se contabilizan las victorias que ha conseguido el ASVEL como local. Tres de esas muescas en la pared son frente al Valencia Basket, en otras tantas visitas de los españoles al pabellón de las sillas verdes. La derrota más mediática, sin duda, fue la que contó con la presencia del dueño del club, Tony Parker, sobre la pista. El base aprovechó el 'lockout' de la NBA en 2011 para vestirse de corto y amargar al entonces equipo de Paco Olmos, liderando el triunfo de los franceses por 87-78 con 34 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 40 de valoración.

El actual proyecto entrenado por Mitrovic tiene como objetivo dar a corto plazo el salto a la Euroliga. Para ello, el conjunto de Villeurbanne no tendrá que ganar la Eurocup puesto que, junto al Bayern, son los máximos aspirantes a conseguir una de las nuevas licencias en la ampliación de la competición. La prueba para el Valencia Basket será de enjundia puesto que el ASVEL, tras perder de paliza en la Fonteta en la primera vuelta (84-62), ha dado un paso al frente para enlazar cuatro triunfos consecutivos en la Eurocup, el último pasando por encima del Zenit en el Astroballe (89-68) y liderar con holgura la Pro A francesa, con un balance de 7-1. Desde su humillante derrota en España han ganado 8 de los 9 partidos que han disputado, el último de ellos en la competición doméstica frente al Dijon (80-62), donde el técnico pudo dar descanso a Kahudi. Con las bajas de Jean-Charles y Kaba, y la duda de Noua que se ha perdido los últimos encuentros, la gran novedad con respecto al partido de la primera vuelta es la presencia de Eric Buckner, un pívot de 213 centímetros. El gran cerebro del conjunto francés está siendo Kalnietis. El lituano es una de las estrellas del arranque de la Eurocup, promediando 14 puntos, con un 57% en los triples, 7 asistencias y 18,4 de valoración.

Ponsarnau mantiene para este encuentro las bajas de Joan Sastre, Rafa Martínez y Antoine Diot

El Valencia Basket voló ayer desde Vitoria a Lyon y realizó un entrenamiento vespertino en el Astroballe. Ponsarnau seguirá teniendo las bajas ya conocidas de Sastre, que cumplirá un mes de lesión puesto que el técnico lo descartó en el Buesa para el partido ante el Manresa del sábado en la Fonteta, Rafa Martínez y Diot. Más allá del liderato, la cita será una prueba de madurez para los taronja.