Una buena oportunidad para crecer Will Thomas, con gesto serio, charla con Jaume Ponsarnau. / irene marsilla Will Thomas se reafirma en el fondo de su crítica durante el partido ante el Fuenlabrada: «El egoísmo no puede tener cabida en el equipo» | El Valencia Basket cierra la primera vuelta de la Eurocup ante el Dolomiti Trento JUAN CARLOS VILLENA Martes, 30 octubre 2018, 00:50

valencia. El Valencia Basket recibe en la Fonteta al Dolomiti Trento en el partido que cierra la primera vuelta del Grupo C de la Eurocup. Un triunfo le permitiría terminar como mínimo segundo, puesto que los otros dos equipos que presentan un balance de 3-1, el ASVEL y el Zenit, se enfrentan entre ellos. La cita será una buena oportunidad para los taronja para crecer como equipo y disipar el clima de nerviosismo que, más allá de los resultados, está dejando la irregularidad de su nivel de baloncesto en el arranque de temporada. La botella medio llena está siendo comprobar que el nivel de exigencia ya es la de un club grande (el balance global en el arranque es 6-4) que no se conforma con ganar los partidos donde es muy superior a su rival. Algo que, por cierto, sucede también hoy en la Fonteta.

El Trento viajó ayer a España con una crisis total de resultados en el inicio de la temporada, donde es colista del Grupo C con un 1-3 y vicecolista de la Lega en Italia, junto al Pistoia, con un 0-4. El conjunto italiano tan sólo ha ganado un partido, el inaugural en Europa frente al Partizan en casa, y afronta la cita como una final si quiere seguir albergando esperanzas de clasificación. Hogue, con 11,8 puntos y 15,5 de valoración, Davide Pascolo y Radisevic son sus referentes.

Si algo ha simbolizado en las últimas horas el nivel de competitividad que busca el Valencia Basket para crecer como equipo ha sido la polémica generada por el vídeo donde Will Thomas acusó de «puto egoísta» a un compañero durante un tiempo muerto. El americano se reafirmó ayer en el fondo de su mensaje, cuestionando eso sí la forma: «Si queremos ser un equipo exitoso, una organización exitosa, nadie puede ser egoísta. Ganamos como equipo y perdemos como equipo, no hay individualidades. No fue la manera más adecuada pero el egoísmo no puede tener cabida en el equipo. Si el entrenador lo permitiera podría convertirse en un problema real para el equipo porque todo el mundo pensaría que puede hacerlo». Ponsarnau, que no cerró la opción de una multa por el 'raje' original, cerró filas: «En todos los equipos hay momentos muy calientes y hemos sido noticia por el morbo. Will se dejó llevar por la situación, se equivocó en las formas pero demostró su compromiso».