«Tenemos buen equipo y ganar la Liga debe ser uno de nuestros objetivos» Mike Tobey, durante su presentación como jugador del Valencia Basket. / irene marsilla El pívot de Monroe ha regresado a la Fonteta con la máxima ambición y avala el ascenso de Ponsarnau: «Creo que ha sido una buena idea» Mike Tobey Jugador del Valencia Basket JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:34

Mike Tobey ha regresado al Valencia Basket un año después de ganar la Liga Endesa. Como reconoció en su presentación, es como si nunca se hubiera marchado. Su 'máster' en Tenerife le ha curtido para la pintura de la ACB.

-¿Qué sintió al ver en la Fonteta la bandera del título de Liga?

-Fue algo muy emocionante. Fue una experiencia increíble. Por desgracia no pude jugar demasiado por la lesión y todo lo demás, pero fue un viaje increíble con el resto de mis compañeros ganar la Liga. Nunca había ganado nada en toda mi carrera y fue un sentimiento increíble.

«Estoy seguro de que los grandes de la Euroliga podrían competir con algunos equipos de la NBA»

-¿En qué momento se dieron cuenta de que podían ganar el título?

-Cuando ganamos el segundo partido de la final en Madrid sentí que todos estábamos dándonos cuenta de que teníamos una oportunidad real de ganar el título. Teníamos dos partidos en casa y lo conseguimos. El viaje en el autobús hacia la estación fue una locura; el aire acondicionado no funcionaba, hacía mucho calor, el equipo estaba contento por la victoria. Fue muy especial.

-La celebración también lo fue.

-Después de ganar el título fue una noche muy divertida. Recuerdo cuando sonó la bocina del final del partido, habíamos ganado y los aficionados saltaron a la pista, estábamos rodeados por todas partes. Hacía mucho calor pero de una forma positiva, estaba sudando aunque no había jugado. El confeti se me pegada al cuerpo, fue una noche increíble, con unos sensaciones geniales.

-¿Ve al equipo con opciones de repetir ese hito histórico?

-Tenemos un buen equipo y ganar la Liga creo que debe ser uno de nuestros objetivos. Es lo que quisiera hacer, sabiendo que es muy complicado, por supuesto. Fue increíble, ¿por qué no tratar de repetirlo?. Tenemos una plantilla larga y muy buena. Muchos de los jugadores siguen y entienden lo que se necesita para triunfar y ganar la Liga. Se entienden muy bien y hay una gran química. Es algo muy importante contar con esto si quieres que tu equipo pueda llegar lejos

-¿Ha regresado a Valencia como un jugador más completo?

-La pasada temporada fue excelente para mí en Tenerife. Creo que fue lo adecuado para mí, para mi desarrollo y mi crecimiento como jugador. Jugando contra los equipos españoles de Euroliga me hizo sentir que podía competir a ese nivel. Por eso estoy encantado de volver aquí. Este año vamos a jugar la Eurocup pero el objetivo es volver con el equipo a la Euroliga.

-¿Jugó más motivado contra los taronja para demostrar que podía haber formado parte del equipo?

-Creo que siempre quieres jugar bien contra tu antiguo equipo, sin sentimientos negativos. Estoy muy feliz de estar aquí de vuelta pero me motivaba jugar contra un equipo de Euroliga y creo que esos partidos contra Valencia, como los del resto de equipos de Euroliga, los tienes marcados un poco más en el calendario.

-¿Cómo pívot es bueno que los bases de la plantilla sigan siendo los mismos?

-Es bueno que los bases sean los mismos, ya tengo la conexión creada con ellos y son unos bases muy buenos. Sergi es el único nuevo pero creo que no me será difícil conectar con él. Su calidad y su capacidad de crear juego es importante para mí.

-También conoce a Ponsarnau.

-Jaume era el entrenador ayudante pero es un buen tipo y un gran entrenador. Jugué la temporada pasada con San Miguel y me ha contado historias sobre como es trabajar con Jaume como entrenador en Manresa. Sé que es un gran entrenador y una gran persona, creo que ha sido una buena idea del club.

-¿Los americanos que vienen a jugar la Euroliga la siguen viendo como una etapa de paso antes de probar otra vez en la NBA?

-Hay jugadores que no han disputado la Euroliga y no saben el nivel que tiene, no entienden que hay equipos que pueden competir con algunos equipos de la NBA. Puede que no con los Warriors, pero estoy seguro de que los grandes equipos de Euroliga podrían competir con algunos equipos de la NBA. Es un baloncesto de altísimo nivel, tiene nivel para hacer que un jugador prefiera quedarse que ir a la NBA.

-¿L'Alqueria es de nivel NBA?

-L'Alqueria tiene el mismo nivel que las instalaciones NBA o de las mejores universidades, es increíble.