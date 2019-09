Brock Motum: «Me ha sorprendido lo grande que es Valencia, me recuerda a mi ciudad» El jugador del Valencia Basket ve vasos comunicantes entre la fórmula del éxito de España y los taronja: «Es un grupo de buenos jugadores y personas» JUAN C. VILLENA VALENCIA. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:30

Brock Motum (Brisbane, 1990) es el vivo ejemplo de que los jugadores que entienden el juego no necesitan periodo de adaptación. Más allá del recuerdo que tendrá de su primer concurso de triples, donde se llevó el triunfo, sólo han tenido que pasar dos partidos oficiales para testar que va a ser uno de los jugadores más importantes en los esquemas de Ponsarnau.

-En su estreno en la Supercopa parecía que llevaba varios años jugando con sus compañeros.

-La verdad es que el partido contra el Barcelona fue un buen test con el equipo completo, es verdad que tenemos mucho en lo que trabajar pero creo que fue una buena prueba para testar nuestro nivel antes del arranque de la ACB y de la Euroliga.

-¿Cómo vivió el concurso de triples?

-La verdad es que no lo afronté con nada fijado. Sólo estaba concentrado para tirar lo mejor posible y ganar sensaciones. Tengo mucha confianza en mi tiro y una vez superada la primera ronda me sentí cómodo. Mantuve la concentración y salió todo bien.

-El partido frente al Barcelona fue su primero oficial en España. Sus compañeros y entrenador se quejaron de la actuación arbitral al entender que el listón de las faltas no fue el mismo. ¿Cómo lo vivió?

-Esto es un deporte. Es cierto que en la pista a veces te parece que las decisiones arbitrales están bien y otras veces no. Creo que en general los árbitros no tienen demasiada incidencia en lo que pasa en los partidos, hacen el trabajo lo mejor que pueden. Nosotros jugamos duro, el Barcelona también lo hizo y en los minutos finales hicieron las cosas mejor. No hay que buscar excusas.

-¿Fue una buena manera de testar que el nivel del Valencia Basket le va a permitir competir contra los grandes de la Euroliga?

-Es todavía pronto para sacar ese tipo de conclusiones pero jugar contra un equipo como el Barça y ser competitivo hasta los últimos segundos es una buena medida de lo que podemos llegar a hacer esta temporada. Pero aún nos queda mucho trabajo para alcanzar el nivel necesario para hacerlo bien a lo largo de toda la temporada en la Euroliga.

-¿Por qué se decantó por la oferta taronja?

-Valencia es una ciudad con una gran tradición de baloncesto y esa fue una de las razones que me llevaron a elegir venir aquí. Pero esta es una nueva temporada, con nuevos jugadores, y tenemos que escribir nuestra propia historia. Creo que el Valencia Basket ha hecho una declaración de intenciones de que quiere estar entre los mejores esta temporada. En este formato de la Euroliga, y con el nivel que hay, todos los equipos que participan quieren meterse entre los ocho primeros y lo que sí que puedo decir es que nosotros también, no es diferente.

-¿Qué es lo que más le ha sorprendido de Valencia como ciudad?

-Me ha sorprendido lo grande que es Valencia, me recuerda a mi ciudad. Es grande y muy bonita. Vamos a tener una temporada con muchos partidos y viajes pero me encantaría seguir explorando la ciudad.

-¿No se esperaba Valencia tan grande porque fuera de España no existe tanta información sobre la ciudad como de Madrid o Barcelona?

-Creo que lo que ocurre con la concepción de Valencia para un extranjero es lo que pasa con mi ciudad natal. De Australia todo el mundo conoce Sidney y Melbourne, igual que todo el mundo conoce Madrid y Barcelona de España. Pero mi ciudad natal, Brisbane, es la tercera ciudad del país y es muy similar a Valencia. Me siento como en casa.

-¿Le dolió quedarse fuera de la lista definitiva de Australia para disputar el Mundial?

-Es algo que no dependía de mí. Por otro parte me gustó poder hacer la pretemporada con mi nuevo equipo y enfocarme en la temporada que nos viene.

-¿Le sorprendió que España acabara ganando la medalla de oro?

-El baloncesto español es uno de los mejores del mundo, así que no creo que sea sorprendente que ganaran el Mundial, especialmente a la gente que sabe de baloncesto.

-El Valencia Basket tiene una apuesta fuerte por el jugador español en las últimas temporadas.

-Esa creo que ha sido una de las claves del éxito de la selección española, que han mantenido a un grupo de jugadores jugando juntos durante mucho tiempo, igual que pasa aquí en el Valencia Basket. Es un grupo de buenos jugadores, de buenas personas, con experiencia que nos puede ayudar en los momentos decisivos. Ojalá podamos hacer lo mismo que hizo España aquí.