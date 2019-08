Brock Motum: «Lo importante es que el equipo triunfe» El nuevo jugador taronja durante su presentación. / Valencia Basket El jugador es presentado como tercer fichaje taronja MANUEL MORERA Jueves, 29 agosto 2019, 14:26

El Valencia Basket no para de presentar a las caras nuevas para la próxima campana donde, en palabras del presidente Vicente Solá, «esperamos superar los setenta partidos». Hoy ha sido el turno del ala-pívot australiano Brock Motum. «Lo importante es que el equipo triunfe, vengo de jugar cuatro años en Euroliga y vengo con el objetivo de aportar todo lo que el entrenador me pida ya sea en ataque o en defensa», afirmó el jugador de 28 años que promedió más de 17,4 puntos con el Anadolu Efes, equipo que se alzó con el título de liga y el subcampeonato de la máxima competición continental.

El pívot australiano no dudó en señalar los motivos que lo llevaron a decantarse por el Valencia Basket: «Acepté el acuerdo porque sé que llego a una gran ciudad que está muy ligada al baloncesto. Fue una decisión muy fácil por el sitio al que llego y la importancia de la liga española. Quería probarme en una competición como la Liga Endesa». Motum ya lleva unos días entrenando con el resto del equipo y ya conoce cuál es el ambiente del vestuario: «Me he sentido muy bien desde que he llegado a la ciudad. Sé que este club tiene un pasado exitoso en Eurocup, tiene una gran historia y es de los más importantes».

Brock Motum destacó en la campaña anterior por su buen tiro exterior, promedió un 44% de acierto en triples en la máxima competición continental. Pese a sus buenos números, el pívot no pudo convencer al seleccionador de Australia y no pasó el corte para el próximo Mundial: «Fue sorprendente no estar en la lista definitiva, pero tenemos un buen equipo y les deseo lo mejor. No estamos entre los máximos favoritos, pero sí estamos entre esas selecciones que podemos dar la sopresa, como Grecia o Argentina». El jugador de 28 años mostró su interés en el Mundial e indicó entre bromas cuáles eran sus favoritos: «Los que tienen más opciones de ganar son Serbia, Estados Unidos y España, tengo que decir esto aquí».

Durante el acto celebrado en la Sastrería Jajoan, el presidente del Valencia Basket Vicente Solá y el socio del establecimiento Pedro Berdonces aprovecharon para anunciar la renovación del acuerdo entre ambas entidades, para seguir vistiendo a la plantilla taronja. «Quiero agradecer el trato a la Sastrería Jojan. Nos ayudasteis, especialmente, para estar elegantes en la celebración de la Eurocup. Quiero aprovechar el acto para anunciar que volverá a ser nuestro proveedor durante la campaña 19/20.