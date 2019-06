BALONCESTO El Bilbao Basket convence a Rafa Martínez en su regreso a la ACB Rafa Martínez posa junto a su camiseta en L'Alqueria. / VBC La leyenda taronja jugará a las órdenes de Mumbrú y su última camiseta del Valencia Basket ya está en el museo de L'Alqueria J. C. VILLENA Viernes, 28 junio 2019, 00:31

valencia. El Bilbao Basket ha sido el equipo que ha convencido a Rafa Martínez para que el escolta de Sampedor continúe su carrera en la ACB tras once temporadas defendiendo la camiseta del Valencia Basket. Así lo confirmaron fuentes conocedoras de la operación a este periódico, una vez que el escolta haya sopesado otras opciones como la del regreso a Manresa, donde Pedro Martínez será el entrenador, o el Real Betis. A falta de firma, hay que respetar los tiempos del 30 de junio cuando finalice su vinculación con el Valencia Basket, el interés del técnico Álex Mumbrú ha sido clave para la decisión de la leyenda taronja. En las negociaciones también ha sido muy importante la figura de Albert Miralles, compañero de Mumbrú en el Joventut y actual agente del catalán.

La última camiseta de Rafa Martínez como jugador de la Fonteta, que ha cerrado esta semana la mudanza de su casa de Valencia, lucirá en el museo de L'Alqueria tras la cesión de Juan Roig una vez que el capitán se la entregó tras el partido ante el Real Madrid. El de Sampedor reconoció a la entidad taronja que le emociona pensar que será un referente para los más jóvenes: «Sólo con que un jugador de formación me tenga como ejemplo, que quiera parecerse a mí, me llena muchísimo. Yo también he sido jugador de cantera y sé lo especiales que son esos momentos. Esperamos sacar el mayor número de jugadores y que sea un orgullo para esta tierra tener jugadores formados en estas paredes. No me imagino el momento de tener una pista, son cosas que te sobrepasan y que no te puedes plantear, once años aquí, hacer historia con el club y cuando tenga una pista con mi nombre, veré cómo reacciono. Será inolvidable».