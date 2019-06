Arranca el Eurobasket más taronja Abalde, Casas y Pina posan antes de viajar a Riga. / Alberto Nevado Pina debutará a los 31 años, Casas buscará su segunda medalla seguida tras el bronce del Mundial y Abalde regresa una década después | El Valencia Basket aporta tres jugadoras a una España que quiere reeditar el oro AMADOR GÓMEZ / J. C. V. VALENCIA. Jueves, 27 junio 2019, 01:25

La defensa del título de Europa comienza hoy para España contra Ucrania (20:00 h. Teledeporte), el mismo rival contra la que la campeona cerró el pasado mes de noviembre la fase de clasificación con pleno de seis victorias (84-71 en Melilla). Entonces, Marta Xargay, con 23 puntos, igualó su mejor marca con la selección, mientras que la gran estrella ucraniana, Alina Iagupova, firmó 28, insuficientes para derrotar al equipo que en el Europeo de Letonia y Serbia debe sacar pasaporte para el Preolímico, que aspira a su séptima medalla consecutiva en las grandes competiciones y que se ha adjudicado ocho metales en los nueve últimos campeonatos continentales.

El Valencia Basket confirmará su irrupción en la élite de la Liga Dia con tres jugadoras entre las doce elegidas por Lucas Mondelo, cuatro en el torneo contando a Jana Raman con Bélgica. Para María Pina será el premio a toda una trayectoria. A sus 31 años, la alero de Benetússer se estrena en un Eurobasket mientras que otra veterana como Tamara Abalde cerrará su particular círculo de ausencias, puesto que la última ocasión que disputó el torneo con España fue en 2009 en una edición que, curiosamente, también se disputó en Letonia. Por su parte, Queralt Casas buscará su segunda medalla consecutiva con España puesto que formó parte del equipo que se colgó el bronce en el Mundial de Tenerife de 2018. En el último evento, en 2017 donde España ganó el oro tras vencer a Francia en la final por 71-55, el Valencia Basket no tenía a ninguna jugadora. Por entonces, Leticia Romero acaba de fichar por el USK Praga, tras ser elegida en el Draft de la WNBA.

La primera victoria en el Eurobasket es sinónimo de título para la selección femenina, que es de nuevo una de las grandes favoritas, junto a Francia, Bélgica, Serbia, Rusia y Turquía, y debe terminar entre las seis mejores para disputar el Preolímpico del próximo mes de febrero. En los tres Europeos en los que la selección española ganó el oro, en Italia en 1993, en Francia en 2013 y en la República Checa en 2017, el debut se saldó con triunfo. También en los dos torneos anteriores en los que se presentó como vigente campeona solventó con éxito su estreno, aunque en 1995 sólo pudo ser décima, mientras que hace cuatro años, ya con el mejor equipo de la historia, se llevó el bronce.

España no suele fallar en sus primeros encuentros en los Eurobasket. Basta decir que de sus diez últimas citas continentales sólo ha perdido en una ocasión su choque inaugural, frente a Lituania, pero ni siquiera le impidió en 2005 seguir instalada en el podio. Ahora, en Riga, a la segunda mejor selección del mundo le espera la número 38 del ránking FIBA, que también con Iagupova perdió ante las españolas en el anterior Eurobasket (76-54), con Alba Torrens (26 puntos) y Sancho Lyttle (18 capturas) como máxima anotadora y reboteadora, respectivamente, y ahora grandes ausentes. En esta ocasión, el seleccionador nacional, Lucas Mondelo, califica a Ucrania como uno de los 'tapados' del Eurobasket, junto a Italia, Gran Bretaña y Eslovenia, por lo que no quiere confianzas, aunque también subraya que el equipo ha extraido conclusiones positivas del último amistoso disputado el domingo en Fuenlabrada, donde España sólo pudo ganar gracias a una canasta de Anna Cruz a falta de 20 segundos.

«Hemos aprendido mucho del partido contra Gran Bretaña. El juego de Ucrania es muy parecido, con 'defensa vudú': 'Estoy aquí pero no estoy, hago individual pero estoy zoneando, me aprovecho del volumen...'. Y además tienen muy buenas tiradoras», advierte Mondelo respecto al primer adversario, España obligada a acabar líder para evitar el cruce de octavos y pasar directa al de cuartos, que se disputarán el jueves 4 de julio en Belgrado. El formato del Eurobasket será frenético, en un torneo que conocerá al ganador en diez días. La selección se enfrentará mañana a Gran Bretaña, a las 20 horas, y cerrará el Grupo A el domingo, a las 17.30, frente al anfitrión Letonia. El Grupo B está formado por Francia, República Checa, Suecia y Montenegro, en el C están Turquía, Hungría, Eslovenia e Italia y el D Rusia, Bélgica, Bielorrusia y Serbia.