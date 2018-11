APISONADORA TARONJA María Pina celebra con Irene Garí el triunfo en la Fonteta. / miguel ángel polo Más de 4.000 personas disfrutan del segundo triunfo consecutivo de las de Rubén Burgos con Tirera, Pina, Garí y Brown como estiletes El Valencia Basket se luce en su primera victoria en la Liga Dia ante su público JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 1 noviembre 2018, 23:13

valencia. Mientras en la megafonía de la Fonteta atronaban los acordes de una canción que recordaba que 'it's a beautiful day', las jugadoras del Valencia Basket celebraban dando saltos en un corrillo su primera victoria en la Fonteta en la Liga Dia. Unos minutos después, tras atender a los aficionados que saltaron a la pista en busca de un foto o una palmada, el presidente del club, Vicente Solá, lo celebró con el equipo en el vestuario. No era para menos en un 'día precioso' en el pabellón de Hermanos Maristas. Otro pequeño paso más, el primer triunfo en casa, de un equipo que juntó a 4.100 personas, en pleno puente, en las gradas. Como para no tararear la cancioncilla de marras.

El segundo triunfo consecutivo del Valencia Basket, que le aúpa a la sexta plaza a falta de que se complete la Jornada 5, llegó gracias a un gran trabajo defensivo en la primera parte, que ahogó al Mann Filter, y los fogonazos de calidad de Tirera, Pina, Brown, Garí... y Anna Gómez en la dirección. Las 11 asistencias de la base de Alfara hilaron una sinfonía que sonó casi perfecta.

El 10-13, tras la tercera canasta más adicional forzada por el conjunto maño, fue el punto de inflexión del encuentro a tres minutos del final del primer cuarto. En los siguientes diez, como si fuera el marcador de uno de los periodos, el parcial fue un brutal 30-4 para las taronja, sellado con un triple de María Pina que ponía la máxima diferencia en el marcador (40-17). Restaba un mundo, pero para las amarillas el reto se les convirtió en un imposible. Ese rodillo naranja, basado en la defensa y en volver al ADN en ataque que le permitió asaltar el ascenso no hace muchos meses, sentenció la victoria al paso por vestuarios (44-21). La diferencia, hablando de baloncesto, no era insalvable pero la diferencia de tensión sobre la pista era tanta que la valoración del segundo cuarto fue de 36 a -2 para el equipo de Rubén Burgos.

La canasta inicial de Dornstauder (0-2) fue una anécdota en un primer cuarto donde el Mann Filter sólo fue protagonista en los primeros compases, donde el Valencia Basket trataba de ajustar sus piezas iniciales. La entrada de Cotano por Moore, con 6-9 en el marcador, sirvió para que la pívot americana reordenara las ideas y la valenciana, como ocurrió en el encuentro de Gipuzkoa, se convirtiera en un activo muy importante para el despegue. Sin brillar en las estadísticas pero con un +11 en la estadística del +/- en pista que permitió a su equipo dar un salto, con un primer parcial de 19-2, arrastrado desde la máxima diferencia del Casablanca hasta el 29-15 anotado por Brown. Para entonces, Fabián Tellez ya había agotado sus tiempos muertos y ninguna de sus jugadoras pudo parar a Tinara Moore en su segunda rotación. La americana cogió el relevo de Cotano en la estadística del +/- y con un rotundo +23 impuso su ley para permitir a las locales brindar la primera exhibición de la temporada a una afición que ya ha logrado fidelizar.

El Valencia Basket no quiso que su rival albergara ningún sueño de remontada y Tirera elevó la máxima renta en la primera acción del tercer cuarto (46-21). Ni siquiera un parcial de 2-10 para el Mann Filter (48-31), consiguió meter el miedo en el cuerpo. Un último estirón (54-31) permitió que el último cuarto se convirtiera en un intercambio de canastas para disfrute del público.