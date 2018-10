La amenaza Hlinason Hlinason lanza a canasta ante el Iberostar. / acbphoto El Valencia Basket cierra su semana viajera con la baja de Sastre por una lumbalgia y las dudas físicas de Abalde, San Emeterio y Labeyrie El islandés ya brilla con el Obradoiro JUAN CARLOS VILLENA Sábado, 13 octubre 2018, 23:59

valencia. El Valencia Basket finaliza hoy frente al Obradoiro su particular 'Camino de Santiago', tras una semana durísima de viajes donde ha sumado, tras el corto desplazamiento a Murcia, la visita a Ankara donde la plantilla tras la victoria ante el Turk Telekom tan sólo descansó tres horas en el hotel antes de comenzar el regreso y el viaje a tierras gallegas. Todo ello, entre lesionados y tocados. El partido frente al equipo del cedido Hlinason tiene abiertos tres asteriscos que abren las posibilidades de rotación para Ponsarnau de ocho en el peor de los casos a once en el mejor de los escenarios.

El conjunto taronja viajó ayer con tres dudas en el pasaje; las condiciones físicas de Abalde, San Emeterio y Labeyrie. El alero gallego terminó el encuentro en tierras turcas sobrecargado donde, para estirar la zona resentida, no se sentó en el banquillo cuando era sustituido y, por prescripción del doctor Álvaro Sala, se quedó estirando junto al soporte publicitario. El gallego no entrenó el viernes y será duda hasta última hora. El francés y el cántabro viajaron con el equipo aunque el propio Ponsarnau confesó antes de salir de Valencia que su concurso también será duda hasta la rueda de calentamiento. El técnico de Tàrrega analizó la dureza de la semana con la que afronta su equipo el tercer partido de una semana demasiado cargada en el calendario: «Un poco cansado por tanto viaje y querer jugar siempre con la máxima exigencia y no con toda la salud del mundo. Pero estamos convencidos y responsables de que viene este partido, que la competición se ha dado así y las adversidades también se han dado así y el equipo está súper comprometido con todo lo que toca».

Las tres dudas, además, condicionan el planteamiento táctico del encuentro. Con Sastre de baja una semana por una lumbalgia aguda, sufrida tras un golpe en el encuentro ante el Turk Telekom, Abalde y San Emeterio son los dos jugadores que le quedan en el roster para jugar al tres, puesto que Doornekamp tiene que centrarse en el puesto de ala-pívot hasta el regreso de Labeyrie. La buena noticia ha sido la recuperación de Mike Tobey, que tuvo minutos en el último compromiso de la Eurocup y no se resintió de su lesión en el hombro derecho.

Con el fichaje del NBA Kyle Singler los gallegos opositan a equipo revelación de la ACB

Con el juego interior taronja entre algodones la espigada figura del cedido Tryggvi Hlinason, con sus 216 centímetros, se convierte en una amenaza. El Valencia Basket, como ya ocurriera con Abalde y el Joventut, no incluyó la 'cláusula del miedo' en el acuerdo de cesión con lo que el islandés podrá jugar contra el club que tiene sus derechos. El pívot ha completado un buen arranque en la ACB, promediando 6 puntos y 6 rebotes en los primeros tres partidos, y viene de realizar su mejor actuación en la derrota en Tenerife, siendo el más valorado de su equipo con 16 y aportando 8 puntos y 9 rebotes.

El equipo de Moncho Fernández oposita a ser unos de los equipos revelación de la presente Liga Endesa, con una plantilla más profunda que la pasada temporada donde la guinda ha sido el fichaje del NBA Kyle Singler, una oportunidad de mercado que debutó en la última jornada. El gran arranque de Vasileiadis, que promedia 4 triples por encuentro con un 48%, y del eslovaco Brodziansky son dos de los peligros dentro de un equipo con muchos recursos tácticos donde también destacan las figuras del veterano David Navarro. El Obradorio dio de baja a Simons para el partido e inscribió a Stephens.

El Valencia Basket tratará de apuntalar el crecimiento defensivo de los últimos dos partidos, que terminaron con victoria, para lograr equilibrar su balance en la Liga Endesa. Será un partido especial para Matt Thomas, que regresa a Santiago tras completar sus dos mejores actuaciones con la camiseta taronja. Su arranque de temporada está siendo irregular, con un 23% en triples como símbolo, pero la última vez que pisó el parquet del Fontes do Sar masacró el récord en el concurso de la especialidad.