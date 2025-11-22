Álvaro Cárdenas selló una amistad eterna con Omari Moore en San José

Gilbert Abraham es actualmente el director de desarrollo de jugadores de los Blazers de la NBA. Y una persona clave para que Álvaro Cárdenas, cedido ... en el Peristeri, por el Valencia Basket, se haya convertido en jugador profesional. Así lo reconoció en una entrevista para LAS PROVINCIAS: «Es la persona por la que decidí ir a la República Checa y mi mayor mentor en el baloncesto, aparte de mi padre. Me enseñó muchísimo y gracias a él salió la opción de ir a la Universidad de San Diego». El granadino tiene claro que el que fuera asistente de los Spurs es de los que más se ha alegrado por su llamada con España. Y lo fija en un recuerdo: «Gilbert, desde el primer momento, lo vio claro. No hay mucha gente que haya confiado mucho en mí y en mi camino, pero fue una de esas personas que siempre vio algo en mí. Uno de los consejos que siempre me daba era que soñase en grande, que no me conformara solo con decir que iba a vivir del baloncesto sino que soñase en poder ser el base de la selección española. Tal cual. Ahora, obviamente, está súper orgulloso de mí. Cuando salió la convocatoria fue de los primeros en llamarme».

Los giros de la vida son tremendos. Cuando el base llegó a San José allí estaba Omari Moore. Cuatro años después de aquel encuentro está abierta la opción de volver a ser compañeros: «Coincidimos en mis dos primeros años en San José. El primero fue muy malo, donde perdimos muchísimos partidos, y en el segundo hicimos la mejor temporada de la historia de la universidad. Lo considero uno de mis amigos más cercanos y conservamos muy buena relación. Su historia me encanta porque es muy parecida a la mía. También se desarrolló muy tarde, al principio no tenía ofertas de ninguna universidad y luego no fue elegido en el Draft. Tuvo que aprender a buscarse la vida para jugar». Al granadino le encanta el impacto del de Pasadena en el Valencia Basket: «En San José pasó de salir unos minutos a pista con tareas defensivas a ser el jugador del año en nuestra conferencia. A mí no me sorprende la explosión de juego que está teniendo desde que llegó al Valencia Basket. Podría haber sido un jugador de NBA y quizás lo sea en el futuro. El ojo que ha tenido el club en ficharlo ha sido brutal».

Cuando aterrizó en Boise State ya no tenía «ninguna duda» de que se iba a ganar la vida jugando al baloncesto. Con un estilo muy marcado: «Siempre he sido así, me gusta generar, creo que no soy nada egoísta, pero a la vez creo que también tengo bastantes recursos para anotar cuando es necesario. Desde que he sido pequeño me ha gustado mucho pasar al balón y quizás en algunos momentos demasiado. Tenía que convencerme de ser un poco más agresivo, que al final eso facilita generar más juego para tus compañeros». Para ello cree que puede aplicar los estudios de kinesiología que cursó en Estados Unidos: «Es el estudio del movimiento del cuerpo e incluye distintas ramas. Mi idea era hacer fisioterapia y la kinesiología te da una base sobre la biomecánica, fisiología o anatomía. Es el estudio del cuerpo humano, del movimiento y es algo que ahora puedo aplicar como jugador profesional, en la rutina del día a día por ejemplo para ayudar a prevenir lesiones».