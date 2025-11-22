Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Omari Moore y Álvaro Cárdenas, durante un entrenamiento con los Spartans de San José. LP

Álvaro Cárdenas selló una amistad eterna con Omari Moore en San José

El granadino, que está jugando cedido en el Peristeri tras firmar por el proyecto del Roig Arena, coincidió con el taronja en 2021 y se siente identificado con su historia: «Tuvo que aprender a buscarse la vida para jugar»

Juan Carlos Villena

Juan Carlos Villena

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:15

Gilbert Abraham es actualmente el director de desarrollo de jugadores de los Blazers de la NBA. Y una persona clave para que Álvaro Cárdenas, cedido ... en el Peristeri, por el Valencia Basket, se haya convertido en jugador profesional. Así lo reconoció en una entrevista para LAS PROVINCIAS: «Es la persona por la que decidí ir a la República Checa y mi mayor mentor en el baloncesto, aparte de mi padre. Me enseñó muchísimo y gracias a él salió la opción de ir a la Universidad de San Diego». El granadino tiene claro que el que fuera asistente de los Spurs es de los que más se ha alegrado por su llamada con España. Y lo fija en un recuerdo: «Gilbert, desde el primer momento, lo vio claro. No hay mucha gente que haya confiado mucho en mí y en mi camino, pero fue una de esas personas que siempre vio algo en mí. Uno de los consejos que siempre me daba era que soñase en grande, que no me conformara solo con decir que iba a vivir del baloncesto sino que soñase en poder ser el base de la selección española. Tal cual. Ahora, obviamente, está súper orgulloso de mí. Cuando salió la convocatoria fue de los primeros en llamarme».

