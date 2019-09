Alfonso Reyes, presidente de la ABP: «El Valencia Basket demostró que con españoles se puede ganar la Liga» El responsable del sindicato de jugadores da la cara por Víctor Claver: «Ha sido el blanco fácil de las críticas y ha callado muchas bocas» JUAN CARLOS VILLENA MADRID. Lunes, 23 septiembre 2019, 00:29

Alfonso Reyes (Córdoba, 1971) siempre tuvo claro que la vida más allá del deporte profesional debía prepararla desde mucho antes de colgar las botas. Ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, el presidente del sindicato de jugadores atiende a LAS PROVINCIAS horas antes de la final de la Supercopa. Su generación no pudo conseguir ningún oro con la selección española pero guarda con cariño la plata en el Eurobasket del 99 en París, con Nacho Rodilla como compañero. Un año después amargó al de Lliria, y a todo el Pamesa, en la final de la Copa con el Estudiantes en Vitoria.

-¿Hay que aprovechar la estela de la segunda estrella de España?

-Ya tenemos dos estrellas en el cielo del baloncesto. Creo que es algo emocionante para los que somos amantes de este bendito deporte pero también para los que no. Creo que este segundo oro en el Mundial va a ser muy importante para enganchar a más gente al basket. Ahora por la calle toda la gente te habla de baloncesto y eso hay que aprovecharlo. Volvemos a ser los mejores del mundo.

-Sin caer en el resultadismo, el baloncesto necesitará apoyo cuando España no gane títulos.

-La reflexión que hizo Marc Gasol al respecto en la celebración es muy importante. No se va a ganar siempre y cuando un equipo no gana es cuando hay que apoyarle incluso más. No creo que seamos conscientes de lo increíble que es el momento por el que está pasando nuestro deporte. Hay que celebrarlo y estar preparados para cuando no se gane.

-¿Víctor Claver es un buen ejemplo de que siempre hay que respetar al deportista?

-Es un fenómeno. Ha sido el blanco fácil de las críticas de mucha gente y ha callado muchas bocas. Siempre ha sido un jugador de equipo y lo ha demostrado. No te va a hacer 20 puntos todos los partidos pero te va a hacer una defensa espectacular y leer muy bien el juego. Con Ricky Rubio ha pasado algo parecido. Se ha demostrado que esta selección, sin tener un talento espectacular, ha crecido como grupo.

-España es campeona del mundo sin ningún jugador de la Generación del 80, entre los que estaba su hermano Felipe.

-Es un dato tremendo. Lo que ha demostrado esta generación, no sólo con la medalla de oro, es lo importante no dejar de sacar jugadores de las canteras. Para que un jugador se desarrolle tiene que jugar y los clubes de la ACB tienen que apostar por ellos. Si repetimos que es la mejor Liga de Europa la tenemos que cuidar entre todos. Ya no vale la excusa de que no tenemos talento porque se está demostrando que siguen saliendo jugadores. La ACB no puede tener sólo el 27% de jugadores nacionales. Ese porcentaje se tiene que equilibrar.

-¿El Valencia Basket es uno de los faros de esa apuesta?

-Valencia demostró que con una base de españoles se puede ganar la Liga. Así de claro. Han apostado por los jugadores nacionales y han tenido sus réditos. Ha sido campeón de la ACB, de la Eurocup o campeón de Copa hace dos décadas con aquel Pamesa que también tenía mucho jugador español como Rodilla, Luengo, Berni Alvárez o Albert. La cantera y los jugadores españoles siempre son una inversión no un gasto.

-¿Disputar una Supercopa menos de una semana después de la final del Mundial es una locura?

-Es una locura pero no hay que olvidar quien es el que ha introducido esa distorsión y locura que es la Euroliga, que es la que ha metido esta temporada cuatro partidos más a un calendario ya de por sí saturado. La ACB no ha cambiado su número de partidos en muchísimos años, es más los disminuyó en su momento. El único que ha distorsionado es la Euroliga, con 18 equipos. Podría tener incluso muchos más equipos con menos partidos.

-¿El conflicto tiene solución?

-Claro que la tiene, que la Euroliga entre en razón y no intente fagocitar a las ligas nacionales como está intentando. A la larga esa va a ser también su perdición.

-Todo el mundo tiene la receta pero nadie se escucha. Parecen ustedes políticos.

-Eso es verdad. El conflicto del baloncesto tiene solución si nos sentamos todos y nos ponemos de acuerdo todos pero si hay alguien que no entra en razón habrá que obligarle entre comillas de alguna forma. En España tenemos un problema con el conflicto de la Euroliga y es que tenemos tres clubes (Real Madrid, Barcelona y Baskonia) que también son propietarios de la competición. Pero esos clubes tienen que saber que donde han nacido y han crecido es en España, en la ACB. La tienen que cuidar, no pueden mirara otro lado.

-La FIBA tampoco puso mucho de su parte con las ventanas.

-Correcto. Desde la ABP las denunciamos en su momento porque no nos gustan. En absoluto, pese a que han servido para reivindicar a muchísimos jugadores han cargado demasiado el calendario.

-¿Fue injusto que se pusiera a los jugadores en la diana?

-Mucho. El jugador está sujeto al contrato de su club y tiene que cumplirlo mientras haya una competición en curso. Los jugadores de Euroliga tenían la obligación de jugar con sus equipos y fue injusto que se les pusiera en medio de todo.

-El Valencia Basket tuvo a muchos jugadores en esa primera lista de la tensión, como Abalde, San Emeterio, Sastre o Vives. ¿Habló en esos días complicadas con ellos?

-Sí, con todos pero es verdad que aquel Valencia Basket de Euroliga tenía a muchos jugadores metidos en ese conflicto. Fueron días de muchas llamadas y nuestro consejo desde la ABP fue siempre que hicieran caso al club. Hay una ley del deporte que obliga a los jugadores a estar con la selección, todos lo quieren hacer, pero lo que no se puede hacer es tensar la cuerda. No pueden saltarse su contrato porque iríamos a un terreno peligroso.

-Se está hablando mucho de la muerte de Blanca Fernández Ochoa. En el baloncesto pasó en su momento con Lalo García. ¿La sociedad da la espalda al deportista cuando se apaga el foco?

-La educación no puede ser cuando deja el deporte sino cuando comienza a practicarlo. Es ahí donde hay que incidir. Primero el propio deportista, que tiene que tener muy claro que la vida deportiva es corta y tiene que prepararse y formarse. Puedes vivir de las rentas pero si tu cabeza está sin ocupación es muy peligroso. Pero peor es no tener nada en la cabeza en lo que ocuparte y, además, no tener nada que llevarte a la boca. El jugador y su entorno, familiar y de amigos, es fundamental pero las instituciones también tenemos que ayudar.

-¿El mantra de que el jugador de baloncesto está más preparado es un peligro en estos casos?

-Sí, es un peligro. El jugador de baloncesto es como cualquier persona, ni mejor ni peor. Te puedes preparar pero la FEB, el CSD o el COE te tiene que ayudar. Todos tenemos que ir en la misma dirección.