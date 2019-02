Alberto Abalde: «A todos nos gusta sentirnos importantes» Alberto Abalde, durante uno de los entrenamientos en Guadalajara antes de viajar a Letonia. / feb/ @NPhoto El jugador del Valencia Basket es autocrítico con su rendimiento: «Necesito tener más regularidad y no alternar un partido bueno con dos más blanditos» JUAN CARLOS VILLENA Jueves, 21 febrero 2019, 23:59

España afronta hoy en Letonia el penúltimo partido de la fase de clasificación para el Mundial de China, con el billete ya en el bolsillo. Una buena oportunidad para que Alberto Abalde (A Coruña, 1995) recupere las sensaciones perdidas desde que comenzó el año natural con el Valencia Basket.

-¿Cómo ha afrontado esta nueva citación de España?

-Siempre que te convoca la selección es para estar contento. Nos esperan dos partidos contra buenos equipos, como son Letonia y Turquía, y la verdad es que estoy con muchas ganas de poder participar y ayudar al equipo.

«Estoy con muchas ganas de poder participar con España y ayudar contra Letonia y Turquía» «Algo he leído de Brizuela pero hasta que no sea oficial no sé nada, es un jugador muy bueno»

-¿Los jóvenes se lo toman más como un guiño a lo que puede ocurrir después de Tokyo 2020?

-Cada uno puede hacer un análisis pero el mío individual es no ver mucho más que esta semana. Hay que pensar en eso, hacer un buen trabajo, intentar ganar los dos partidos pese a que estamos ya clasificados para el Mundial y lo que tenga que pasar luego ya veremos.

-El Valencia Basket está utilizando el parón para recuperar sensaciones como equipo. Supongo que para usted y Dubljevic es un pequeño contratiempo no estar.

-Ya tenemos experiencia de las otras ventanas. Es cierto que en ocasiones es complicado porque estás habituado al ritmo de trabajo de tu equipo y te cambia el plan durante una semana. Lo importante es afrontar lo que te toca dando el máximo también en los entrenamientos de la selección para que te ayuden.

-¿Cómo está llevando la drástica bajada de minutos en el Valencia Basket en las últimas semanas?

-Trabajo para seguir mejorando, creo que estoy trabajando bien y cuando juego menos minutos, como está ocurriendo en el último mes, hay que trabajar más para seguir mejorando. Ahora lo que tengo es que aprovechar estos dos partidos con la selección para ganar ritmo, jugar y disfrutar un poco. A todos nos gusta jugar y sentirnos importantes y en las últimas semanas no estoy teniendo tantos minutos. Lo importante en el Valencia Basket es el equipo, estamos creciendo y confío en que vuelva a llegar mi oportunidad.

-¿Le ha llegado a afectar ese cambio de rol?

-Repito que todo jugador quiere sentirse importante pero estoy en un equipo grande como es el Valencia Basket y tengo que entender que en ocasiones te toca jugar menos. Cuando ocurre lo único que hay que hacer es seguir trabajando. Lo importante es estar preparado cuando vuelva a llegar la oportunidad. Si queremos competir a tope en las dos competiciones que nos quedan el equipo va a necesitar de todo el mundo.

-¿Ha hablado con el técnico sobre su actual situación? ¿Uno de los motivos es el regreso de los compañeros que estaban lesionados?

-No hace falta que el entrenador explique mucho. Somos muchos jugadores en la línea exterior y los minutos están caros.

-Tiene contrato con el Valencia Basket hasta 2020. ¿Está tranquilo con su situación en cuanto a la confianza del club?

-Sí, estoy tranquilo. Creo que cuando he tenido oportunidad de jugar he ayudado al equipo y entiendo que somos muchos jugadores. Eso no me quita la ambición de ser importante en el equipo.

-¿Hace autocrítica sobre su nivel de juego en el tramo de ausencias de Sastre y San Emeterio?

-Por supuesto, la única manera de mejorar el rendimiento es la autoexigencia. Necesito tener más regularidad y no alternar un partido bueno con dos regulares o más blanditos. Es una de las cosas que tengo que ir mejorando.

-¿La Eurocup debe ser la obsesión de marzo y abril?

-Todos tenemos mucha ilusión en la Eurocup. Tenemos buen equipo y sabemos que podemos llegar lejos pero siempre desde la humildad. Está muy reciente lo ocurrido en 2017 y sólo hay que pensar en el siguiente paso. Sólo pensamos en el Rytas Vilnius.

-Comparte convocatoria con Brizuela. Todo apunta a que pueden ser compañeros la próxima temporada en el Valencia Basket.

-Bueno, algo he leído pero hasta que no sea oficial no sé nada. Es un jugador muy bueno que está haciendo una muy buena temporada.

-¿Qué opina de toda la polémica que se ha montado con la final de Copa y de la amenaza del Real Madrid de salirse de la ACB?

-Ha habido demasiada polémica y ha empañado a un partidazo. Lo vi desde casa y disfruté mucho, fue de esos partidos donde te fijas en muchos jugadores. Las dos últimas decisiones arbitrales fueron erróneas. Todos vimos lo que pasó y el resto creo que empaña el baloncesto.