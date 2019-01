Lío con los abonos de Copa El trofeo y el balón oficial de la Copa 2019. / acbphoto / e. cobos La ACB avisó del cambio de modelo, con una venta libre que se agotó en noviembre y donde la afición taronja compró más de 200 packs Los clubes clasificados tan sólo disponen de 170 entradas de gestión propia y el Valencia Basket trata de subir su cupo JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Martes, 29 enero 2019, 00:05

Conseguir un abono para la Copa del Rey ACB de Madrid 2019, que se celebrará del 14 al 17 de febrero en el WiZinc Center, es a día de hoy uno de los tesoros más buscados para los aficionados de los ocho equipos clasificados. El cambio de modelo de venta, advertido a los 18 clubes en la asamblea general previa al inicio de la Liga Endesa, ha cogido con el pie cambiado a los seguidores que confiaban en el habitual reparto de packs de entradas, sobre 500 abonos, que en cada edición ponían a la venta los equipos una vez obtenida la clasificación. El pasado 30 de octubre, la ACB anunció a través de sus canales oficiales que la venta libre de entradas, sin restricción, comenzaría el 5 de noviembre a las 15 horas. Ese mismo día, el Valencia Basket también lo anunció con un comunicado, donde terminaba diciendo que «en caso de clasificación el Valencia Basket ofrecerá para sus abonados un cupo de entradas y packs de viaje para la Copa del Rey». La cruda realidad es que a poco más de dos semanas para que arranque la competición para los taronja, el jueves 14 de febrero frente al FC Barcelona, los de la Fonteta tan sólo tienen garantizado un cupo de 170 entradas, donde están incluidos los compromisos con la plantilla y la directiva.

La entidad taronja, tal y como informaron fuentes oficiales a esta redacción, está intentando aumentar ese número de entradas para comunicar en los próximos días el proceso de venta de sus abonos. El club reconoce que la información del cambio de sistema la sabían de antemano pero ese nuevo formato «al que no estábamos habituados» ha trastocado los planes de la mayoría de los equipos. El efecto práctico es que el Valencia Basket, más de una semana después del sorteo de la Copa, aún no ha podido comenzar la venta de sus abonos puesto que aún no conoce el número exacto que podrá poner en circulación. Algo sin precedentes. En la pasada edición, Gran Canaria 2018, el sorteo fue el 23 de enero y el club taronja ya había puesto a la venta los abonos y los packs de viaje el día 12, mientras que en Vitoria 2017 los cruces se sortearon el 16 de enero y se pusieron a la venta los abonos tres días antes.

La venta libre que comenzó el 5 de noviembre, tal y como informó ayer la Liga Endesa a LAS PROVINCIAS, agotó el papel en pocos días, poniendo el cartel de no hay billetes para las 13.000 localidades del WiZinc Center. Se vendieron todos los asientos menos los 1.360 reservados para los 8 equipos clasificados (170 por equipo). Dentro del papel dispensando, en el Anillo IV donde los aficionados tenían que indicar su equipo por motivos de seguridad compraron abonos más de 200 seguidores del Valencia Basket.