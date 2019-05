EL TRINQUET SALVADOR SAGOLS, SEU DE LA FINAL Carlos jugarà la final del sub-23 a Vila-real. fpv INDIVIDUAL ESCALA I CORDA SUB-23 Miércoles, 8 mayo 2019, 00:19

REDACCIÓ. HUI, DIMECRES 8 DE MAIG, ES DECIDIRÀ EL TÍTOL SUB-23 D'ESCALA I CORDA DE TECNIFICACIÓ, EN EL TRINQUET SALVADOR SAGOLS DE VILA-REAL. A LES 18:30 HORES, ES JUGARÀ LA FINAL ABSOLUTA QUE ENFRONTARA A CARLOS DE MASSALFASSAR DAVANT JESÚS DE BARONIA, EN UNA PARTIDA QUE POT SER APASSIONANT JA QUE TOTS DOS BUSQUEN EL SEU PRIMER TÍTOL EN AQUESTA CATEGORIA DE TECNIFICACIÓ DESPRÉS D'HAVER CONQUISTAT ELS TÍTOLS EN LES CATEGORIES SUB-16 I SUB-18. EL CAMPIÓ TINDRÀ EL PREMI DE JUGAR AMB ELS MILLORS PROFESSIONALS EL CAMPIONAT PROFESSIONAL INDIVIDUAL DE LA MODALITAT. LA FINAL PER LA TERCERA PLAÇA NO ES JUGARÀ PER UNA LESIÓ AL MUSCLE DE RAFA DE MASSALFASSAR, QUEDANT TERCER DAVID DE ALGIMIA, QUE MILLORA LA SEUA POSICIÓ.