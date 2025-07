El tirador valenciano Andrés García, cuarto del mundo

Andrés García demostró el gran momento que atraviesa esta temporada después de firmar una destacada actuación en la Copa del Mundo de Lonato, Italia, de ... Foso Olímpico. El tirador de Requena, un mes después de proclamarse campeón de España en Barcelona, certificó sus buenas sensaciones en la gran cita mundial donde volvió a demostrar su gran acierto y puntería.

En la competición individual, el olímpico en París 2024 y formado en el Centro de Alto Rendimiento de Cheste, se quedó a un plato de alcanzar la final tras firmar un gran comienzo. Posteriormente, junto a Mar Molné, llegaron a la final mixta por el bronce después de ser terceros en la calificación con 143+7. Una instancia donde el valenciano firmó un extraordinario desempeño con un triple pleno (25-25-25), alcanzando la perfecta puntuación de 75/75 platos batidos.

En la competición por el bronce mundialista, Andrés García y Mar Molné acariciaron el tercer puesto después de ceder ante la pareja británica Matthew Coward Holley y Ellie Seward por un ajustado 38-36. Por su parte, los campeones olímpicos en Tokyo 2020, Alberto Fernández y Fátima Gálvez, fueron subcampeones de la Copa del Mundo.

Andrés García: «El balance es muy positivo»

«Este fin de semana he podido disputar dos competiciones, la individual en la que en primer día disparé muy bien y acabé con 73/75 pero que el segundo día no conseguí cerrar como me gustaría rompiendo 47/50 y quedándome a un plato de la final, a pesar de esto me quedo con muy buen sabor de boca, estuve cómodo y yo creo que el balance fue positivo en un campo como Lonato que no es fácil», sostenía García.

Sobre la competición mixta, el tirador de Requena confesaba: «Disparé mucho mejor consiguiendo un 75/75, pero la suerte no nos acompañó, ya que empatamos con 4 equipos y en el desempate quedamos terceros y tuvimos que disputar una final para la medalla de bronce en la que perdimos por dos platos. En caliente sí que me desanimé un poco, pero mirándolo con perspectiva fue una gran competición en la que la suerte no ha caído de nuestro lado y estoy seguro de que en la próxima si lo hará».