Wimbledon se plantea introducir el desempate en el quinto set tras el 26-24 de Isner y Anderson EFE Martes, 17 julio 2018, 23:12

El torneo de Wimbledon sopesa introducir el desempate en el quinto set, según informó ayer The Times, para evitar partidos de excesiva duración y desgaste como el que este año enfrentó al sudafricano Kevin Anderson y al estadounidense John Isner. El encuentro de semifinales entre Anderson e Isner se prolongó hasta las 6 horas y 36 minutos, y se decidió en el quinto set por 26-24. Tras conseguir la victoria, Anderson no pudo recuperarse al cien por cien y estar bien físicamente para la final del pasado domingo ante el serbio Novak Djokovic. En los últimos años, el US Open y la Copa Davis han introducido el 'tie break' en el quinto set para evitar las maratones, en tanto que en Roland Garros, el Abierto de Australia y Wimbledon sigue siendo necesaria la diferencia de dos juegos para llevarse la victoria.