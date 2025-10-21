El valenciano Andrés Santamarta y la alicantina Charo Esquiva buscan la gloria en China Los dos españoles lucharán en las finales del Circuito Mundial Juvenil de este año

R.D. Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 19:01 Comenta Compartir

Mañana comienzan las Finales del Circuito Mundial Juvenil ITF 2025 con representación española, el equivalente juvenil de las Finales ATP y WTA, en el Centro Internacional de Tenis de Sichuan, en Chengdu (China). El valenciano Andrés Santamarta Roig y la alicantina Charo Esquiva Bañuls lucharán por el mejor premio del circuito mundial junior. Andrés, que parte como segundo cabeza de serie, debuta mañana contra el estadounidense Jack Kennedy, número cinco, mientras que Charo, número siete, se mide contra la belga Jeline Vandromme.

Los puntos obtenidos durante los últimos doce meses en el Circuito Mundial Juvenil ITF contaron para la clasificación a estas Finales, que se celebrarán del 22 al 26 de octubre. Los tenistas han sido divididos en dos grupos de cuatro, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a las semifinales tras tres días de competición en formato round robin (todos contra todos).

Por primera vez, el ganador y ganadora del torneo obtendrán 1000 puntos de ranking, lo mismo que en un Grand Slam Junior, lo que podría marcar una gran diferencia en la lucha por terminar este año como número uno mundial juvenil. Además, los jugadores recibirán becas de viaje para apoyar su transición al tenis profesional. Este año se repartirá una cifra récord de 220.000 dólares, con los campeones de 2025 recibiendo hasta 23.000 dólares, y las becas distribuyéndose progresivamente hasta el octavo lugar.

¿Cómo llega Charo Esquiva?

La temporada de Esquiva Bañuls ha estado marcada por sus títulos en el J300 Villena y el J300 Beaulieu-sur-Mer, mientras que la joven de 17 años también fue finalista en el J300 Oberpullendorf en septiembre y tuvo otros buenos resultados a lo largo del año. En los Grand Slams Junior, su mejor actuación fue en el US Open, donde llegó a los cuartos de final, además de alcanzar la tercera ronda en Roland Garros y Wimbledon. Además, en el circuito profesional ITF, participó en cinco torneos, destacando los cuartos de final en el W15 Logroño en agosto.

¿Cómo llega Andrés Santamarta?

Andrés Santamarta Roig, por su parte, solo ha disputado tres torneos del circuito juvenil ITF fuera de los Grand Slams esta temporada, ganando dos de ellos – el J500 Gaspar y el J500 Offenbach. Los J500 son el escalón inmediatamente inferior a los Grand Slams Junior en cuanto a puntos de ranking, y Santamarta se une a una lista de jugadores que incluye a la ex número uno mundial Caroline Wozniacki, que han ganado tres títulos J500. Sin embargo, hasta ahora nadie supera los cuatro de Marcos Baghdatis.

Sus mejores resultados en Grand Slams Junior llegaron en Roland Garros y el US Open, alcanzando la tercera ronda en ambos. El jugador de 18 años también ha seguido adquiriendo experiencia profesional tanto en el Circuito Mundial ITF como en torneos ATP Challenger, alcanzando las semifinales del M25 Tarragona en marzo.

Estos son los tenistas que competirán en Chengdú:

Chicos Grupo A:

Alexander Vasilev (BUL)

Jacopo Vasami (ITA)

Yannick Theodor Alexandrescou (ROU)

Oskari Paldanius (FIN)

Chicos Grupo B:

Andrés Santamarta Roig (ESP)

Benjamin Willwerth (USA)

Max Schoenhaus (ALE)

Jack Kennedy (EEUU)

Benjamin Willwerth (EEUU)

Chicas Grupo A:

Kristina Penickova (EEUU)

Jeline Vandromme (BEL)

Julia Stusek (ALE)

Charo Esquiva Bañuls (ESP)

Chicas Grupo B:

Hannah Klugman (GBR)

Mia Pohankova (SVK)

Jana Kovackova (CZE)

Ruien Zhang (CHN)

Temas

Valenciano

China