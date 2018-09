Toni Nadal asegura que Rafa volverá en París Toni Nadal. / afp El exentrenador del número uno reflexiona en Valencia sobre el papel de las nuevas tecnologías aplicadas en el ámbito deportivo LOURDES MARTÍ VALENCIA. Viernes, 21 septiembre 2018, 00:53

Toni Nadal dice que a «Rafael» su sobrino, le hubiese gustado más «ser futbolista que tenista». Sin embargo, el hecho de que comenzara a ganar títulos «nacionales y europeos» desde que era pequeño, le llevó a decantarse al deporte de la raqueta donde cree que triunfó más que por «talento», por «trabajo». «Le hice sentir que necesitaba mejorar, en todo momento, que tuviera capacidad de aprender ¿Cómo vas a decirle a alguien que es el número dos del mundo que cambie algo? Para mí era difícil hacerle salir de la zona de confort, pero lo otro, si era más o menos talentoso que el resto no me preocupaba más de la cuenta. Lo importante es la exigencia siempre».

Sobre la actualidad, el manacorí afirmó su sobrino regresará a las pistas «en París». «Me dijo en la última conversación que tuvimos que no participaría en la gira asiática porque no estaría preparado para volver a competir. No hay razón alguna para forzar su vuelta. Ya tiene experiencia en que si fuerzas, todo se complica. Con 32 años lo que tiene que hacer es lo que está haciendo, cuidarse y no precipitarse», comentó.

El exentrenador de Nadal, que dio en Valencia una charla titulada 'Todo se puede entrenar' con motivo de la apertura del curso de postrado de la Universidad Europea, se muestra «preocupado» por el hecho del relevo generacional del tenis mundial: «En un mundo en el que la tecnología impera nos olvidamos de lo que es importante, que estos avances nos ayudarán más de la cuenta pero hoy en día tenemos en nuestro deporte estudios biomecánicos, médicos, estadísticas, nutricionistas y curiosamente los jugadores de hoy no son mejores que los de ayer. Cuando llegamos los número uno eran los que tenían unos veinte Federer, Ferrero, Safin, Moyà 27... hoy en día son Federer, Djokovic, Rafael, Ferrer, Del Potro. Nos hemos confundido y apartado de la realidad al creer que la tecnología podía suplirnos de todo y al menos en el deporte no lo puede hacer. Ojalá que tampoco en otros ámbitos».

«En el fútbol pasa lo mismo, con Cristiano y Messi que han ganado todos los balones de oro en los últimos años, cuando antes no pasaba. También ves a Djokovic, Rafa y Federer que han ganado 51 Grand Slams y no tiene parangón», dijo.