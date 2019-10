Polémica en la ATP Suspendido un juez de silla por acosar a una recogepelotas Gianluca Moscarella, el juez de silla suspendido por su actitud denigrante. «¿Estás muy caliente? ¿física o emocionalmente? ¿las dos?», le dijo Gianluca Moscarella a la joven durante un partido de categoría Challenger en Florencia COLPISA / AFP PARÍS Martes, 1 octubre 2019, 16:49

El juez de silla Gianluca Moscarella ha sido suspendido por la ATP debido a su actitud denigrante hacia una recogepelotas durante un partido de categoría Challenger (segunda división del tenis mundial) la semana pasada en Florencia, ha confirmado este martes a la AFP la propia ATP.

«Hemos conocido varios incidentes que implican al juez de silla Gianluca Moscarella en el partido entre Pedro Sousa y Enrico Dalla Valle en el torneo ATP Challenger Tour de Florencia la semana pasada. Moscarella fue inmediatamente despedido del torneo mientras que el caso fue estudiado y una investigación en profundidad ha sido abierta», ha explicado la ATP sin entrar en los detalles de los incidentes. «Moscarella ha sido suspendido de manera provisional, a la espera de las conclusiones de la investigación», ha añadido la ATP.

Según los vídeos que circulan en las redes sociales, Moscarella protagonizó dos incidentes. Primero se dirigió hacia una recogepelotas de manera denigrante al decirle: «Tú eres muy sexy» y «¿estás muy caliente? ¿física o emocionalmente? ¿las dos?».

Durante el mismo partido además aprovechó la salida de pista de Della Valle para animar a Sousa. «Mi querido Pedro, ¡vamos! Sigue concentrado, dos minutos y habrás acabado», dijo. «No me mosquees, juega al tenis. Yo miro la bola y tú la juegas, no te preocupes. Vamos, que hace mucho calor. Por favor concéntrate. Son partidos para ganar 6-1 y 6-1. Has tenido 45 bolas de break, 45», añadió. Sousa terminó ganando por 7-5, 4-6 y 6-4.