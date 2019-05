Sergio arrasa en la tierra de Nadal Sergio Planella, en una de las pistas de la Masía Tennis Academy, donde se entrena. / m. r. El valenciano ha ganado los tres torneos disputados del circuito que apadrina el balearTiene a Federer como modelo y su entrenador ve en él características del suizo: «El revés a una mano es el suyo, pero aún debe currar mucho» MOISÉS RODRÍGUEZ L'ELIANA. Viernes, 3 mayo 2019, 01:11

Sergio no recuerda cuándo fue la primera vez que cogió una raqueta. «Jugaba de pequeño con mi yayo, a lanzar contra una pared de su casa», comenta el chaval de 12 años que tiene materia prima para convertirse en una de las más firmes promesas del tenis español. «Hay gente tocada con una varita y él cuenta con el talento, la técnica y, parece, el físico. Pero también debe trabajar duro, no subirse a la parra y seguir currando». Lo dice Alberto Cornelio, su entrenador, que sabe bien de lo que habla: «Yo mismo destaqué a su edad... muchos números uno con 10 o 12 años luego se quedan en nada».

Cornelio fue testigo del crecimiento de la gran estrella del tenis español. De Rafa Nadal, dos años menor que él y cuyo circuito de promoción domina por ahora Sergio Planella con mano de hierro. El chico de L'Eliana ha arrasado en los tres primeros torneos, dos en Barcelona y otro en Sevilla. El siguiente será a finales de mayo en Valencia, en el Club Español. Luego restan el de Alicante, el Campeonato de España y el de Bilbao, antes del máster de Mallorca en septiembre, para el que el valenciano ya tiene un puesto garantizado. «Van a ir todos a por él. Ganar siempre va bien, pero perder en algún momento también puede ser positivo para su proceso de aprendizaje», desliza Cornelio.

Sergio Planella empezó a jugar a tenis en el polideportivo de L'Eliana. En un año entrenando en la Masía Tennis Academy se ha convertido en el número uno de España en categoría alevín. «Yo quiero ser tenista, me gusta viajar y lo tengo claro», afirma el chaval, que se decanta claramente por un jugador favorito: «Federer. Para mí es espectacular y le he seguido toda mi vida. Me gusta el cambio de actitud que tuvo, ahora es más tranquilo».

Cornelio percibe varias características del suizo en Planella, aunque se muestra cauto a la hora de calificarlo como un Federer en potencia. «La biomecánica es la misma. La derecha, y el revés a una mano es el de Federer. Todos tenemos un ojo dominante, homogéneo o cruzado, y en eso también coinciden. Pero salvando las distancias, que aún debe currar mucho», puntualiza.

La idea es que el año que viene, Planella vuelva a disputar el Rafa Nadal Tour, pero ya como sub-14. Y en dos, que dé el salto a los torneos internacionales. «Tengo que ir jugando con gente mayor para poder aprender de ellos», afirma. «Si curra, a los 18 puede estar rondando el top 100. Pero depende de su esfuerzo», reitera Alberto Cornelio.