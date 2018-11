El renacimiento de Pablo Andújar Andújar besa el trofeo de Buenos Aires. / lp «Sin duda este es el mejor año de mi carrera», asegura el valenciano, que el domingo conquistó en Buenos Aires su tercer título J. MOLINS Martes, 20 noviembre 2018, 00:18

A finales de 2017 las lesiones habían roto la carrera de Pablo Andújar. No levantaba cabeza y se había quedado incluso sin un puesto en el ranking mundial. El tenista se apoyó en su familia y volvió a las pistas. En febrero el jugador del CT Valencia ocupaba el puesto 1.824 de la ATP. Pero en sólo nueve meses no ha dejado de crecer, sobre todo mentalmente. Vuelve a ser feliz. El pasado domingo en Buenos Aires conquistó su tercer título de 2018 y ya es la raqueta número 83 del mundo.

En la tierra batida del Racket Club de Buenos Aires venció a la promesa local, Pedro Cachín (6-3, 6-1). «Sin duda 2018 es el mejor año de mi carrera. Después de todo lo que pasé, no esperaba terminar dentro de los cien mejores. Lo único que me propuse fue acabar sin lesiones», indica el jugador afincado en Valencia, que en enero incluso se planteó su retirada. Detrás queda todo un calvario. «Han sido cuatro operaciones en el codo porque este año me volví a operar otra vez. Con una rehabilitación y jugando con algo de dolor, me he ido recuperando y desde hace cinco meses ya no tengo ningún tipo de molestia», dice satisfecho Andújar.

El nacimiento de su hijo le ayudó a superar sus peores momentos y ganar fuerza mental. «Valoras otras cosas y juegas con tranquilidad. Ahora sé que el tenis no es mi vida, el tenis forma parte de ella. Antes yo sólo pensaba en tenis todo el tiempo y estos tres años que he estado fuera he visto otras cosas y he vivido otros momentos. Ya no he vivido de hotel en hotel de cinco estrellas. He sido Pablo Andújar con su bebé, con sus amigos y con su familia. Tantos años en el circuito te aleja de la realidad. Ahora lo valoro mucho más, soy feliz», explica el tenista, que espera un segundo hijo.

En el circuito de torneos de categoría Challenger ha renacido. Su primer título fue en Alicante, donde Juan Carlos Ferrero le dio una invitación para competir, ya que no estaba en el ranking. Y desde entonces no ha hecho más que subir exponencialmente. «Ese torneo me devolvió la confianza», señala. Luego venció en Marruecos, y la guinda llegó el domingo en Buenos Aires.