«Que nadie se relaje porque el año que viene podemos pensar en el trece de Nadal» «Cuando llega a París tiene un extra de motivación, allí sólo ha perdido dos partidos en toda su carrera», analiza Anabel Medina M. RODRÍGUEZ Martes, 11 junio 2019, 00:43

valencia. Anabel Medina fue otra de las personalidades del tenis que ayer puso en valor la gesta superlativa de Nadal en Roland Garros. «Ganarlo doce veces creo que no lo va a volver a ver nadie nunca y que nadie se relaje porque el año que viene podemos pensar en trece», avisó la capitana española de Copa Federación y directora del BBVA Open Ciudad de Valencia durante la presentación de la edición de este año. «Estamos acostumbrados a ver que ganaba todos los torneos de tierra. Este año llegaba quizás con algo más de dudas, pero aún así haciendo unos resultados impresionantes porque no bajó de semifinales, y vuelve a ganar y de la manera que lo hace», recalcó la de Torrent.

La extenista destacó el buen momento de Nadal y lo ve como posibilidades de añadir algún Grand Slam más a su palmarés este mismo año, en Wimbledon o el US Open. De lo que no tiene dudas es que en 2020 volverá a ser competitivo en la arena de Roland Garros: «Cuando llega a París creo que tiene un extra de motivación. Es el torneo que le gusta, sólo ha perdido allí dos partidos en toda su carrera y eso le otorga un plus de motivación. Saber que los partidos son a cinco sets y que lo ha hecho muy bien siempre le da un extra de ganas», recalcó Medina.

En clave capitana de Copa Federación y directora del torneo organizado por el CT Valencia, puso en valor la actuación de Aliona Bolsova, la mejor española en el cuadro femenino de París. «Ella ahora está en esa nube, pero jugamos con la baza de que es española, he de hablar con ella», comentó cuando se le preguntó sobre las opciones de que dispute en septiembre el torneo donde ya fue finalista en la pasada edición.

