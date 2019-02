Ramiro Verdejo dejará de presidir en mayo el Club de Tenis Valencia Ramiro Verdejo, segundo por la izquierda. / efe/kai försterling La entidad, que cumple el sábado 114 años, inicia una etapa de renovación de sus instalaciones antes de que los socios elijan la nueva directiva MOISÉS RODRÍGUEZ Jueves, 21 febrero 2019, 01:01

El Club de Tenis Valencia cumplirá el sábado 114 años en un momento de cambios para una de las instituciones deportivas más longevas de España. El más llamativo será el final de la etapa de Ramiro Verdejo como presidente. El cirujano y el resto de su junta directiva han dado por finalizado un periodo de ocho años y no tienen previsto presentarse a la reelección. Por ello, los socios de la entidad elegirán en mayo -en fecha que todavía no ha sido fijada- a la nueva ejecutiva. Por el momento no se han presentado candidaturas.

Ramiro Verdejo, especialista en medicina vascular, cerrará sí una etapa de ocho años que inició en mayo de 2011, cuando superó con holgura al otro candidato, Rafael Cervera. Sucedió a Luis Gómez, que precisamente estuvo al frente del Club de Tenis Valencia ocho años.

La actual junta directiva seguirá trabajando en estos meses en un proceso de renovación de la entidad. Últimamente se ha apostado por una estrategia que dé a conocer el club. La acción más mediática fue sin duda recuperar un torneo open, como es el que dirige la extenista y capitana española de Copa Federación, Anabel Medina.

El club instala focos LED en las pistas y es el único en España que puede albergar partidos oficiales nocturnos

Pese a que está pendiente un proceso electoral que concluirá con un cambio de directiva, en el club se trabaja en el horizonte de que el BBVA Open Ciudad de Valencia volverá a celebrarse en la última semana de septiembre. El campeonato, que en 2018 ganó Paula Badosa, creció en esa edición a 60.000 más hospitalidad y su vocación es seguir progresando en el futuro. «Mi intención es subir a un 125.000, pero siempre con los pues en el suelo. ¿El año que viene? Pienso que no, pero debemos hacer una valoración global», indicó Medina el día de la final. Con el cambio de directiva en el club, propietario del evento, quizás el análisis sea más exhaustivo. En todo caso, las instalaciones se están modernizando para poder acoger eventos de este tipo.

En las últimas semanas se han sustituido los focos de todas las pistas por iluminación LED. De este modo, el Club de Tenis Valencia es el único en España que podría albergar partidos nocturnos de torneos oficiales a nivel internacional.

En los próximos meses, el 17 y 18 de mayo, las instalaciones de Botánico Cabanilles acogerán también otro evento notable como es la Senior Master Cup, que en las últimas ediciones se había disputado en Marbella. Será una ocasión para ver de nuevo en acción a tenistas históricos de la Comunitat, como Juan Carlos Ferrero o Marat Safin, y es posible que también juegue Ferrer.

Además, se ha puesto en marcha una aplicación de móvil de uso interno para los socios del club. Mediante esta herramienta, podrán acceder a las instalaciones y, además, se facilitará la consulta de datos como los rankings derivados de los campeonatos internos.