Primera presidenta del Club de Tenis Valencia en 114 años Paz Zúnica, ayer en las instalaciones de la entidad. / irene marsilla «Me siento con mucha responsabilidad. Aspiro a renovar esta entidad. Tiene muchos años y hay que actualizar», afirma la notaria recién jubilada Paz Zúnica se impone a Alejandro Escribano al obtener un 79 por ciento de los votos e inicia un mandato histórico ALBERTO MARTÍNEZ VALENCIA. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:52

Nueva etapa en el Club de Tenis Valencia. Ayer se celebraron elecciones y Paz Zúnica se alzó como triunfadora, imponiéndose con contundencia a Alejandro Escribano. La notaria recién jubilada se convierte en la primera mujer que va a presidir la entidad en sus 114 años de historia. Todo un hito.

Paz Zúnica emprenderá un mandato de cuatro años en un momento de cambios para una de las instituciones deportivas más longevas de España. Tomará el testigo del cirujano Ramiro Verdejo, quien se despide después de ocho años al frente. Las elecciones del Club de Tenis Valencia arrancaron a las 18 horas y estaba previsto que el plazo para votar se cerrara a las 21, pero finalmente se amplió 30 minutos más.

A las diez de la noche se conoció la victoria de Paz Zúnica, quien superó con creces al otro candidato a la presidencia, Alejandro Escribano. La notaria obtuvo el 79,16 por ciento de los votos y hoy se reunirá la junta para oficializar el relevo.

El programa de Zúnica ha convencido a los socios. «Me siento con mucha responsabilidad. Ahora todo son enhorabuenas pero yo ya sé lo que viene después. Viene trabajo y preocupaciones, pero estoy contenta», afirmó justo después de conocerse los resultados. Quita hierro al hecho de convertirse en la primera presidenta del club. A lo largo de su carrera, ha derribado barreras.

«A mí no me pesa. Por el momento histórico en que he vivido, he sido la primera mujer en muchas cosas. No debería ser noticia. Fui la primera mujer corredor de comercio, porque antes de notario fui corredor de comercio. Y en Valencia fui la primera mujer notario también. No es nuevo. Para mí nunca ha sido importante ser la primera mujer. Para mí lo importante es hacer las cosas bien», aseguró Zúnica, quien afronta un mandato de cuatro años con las ideas muy claras.

«Aspiro a dar satisfacción a la mayor parte de los socios y a renovar este club. Hace falta porque es un club que tiene muchos años y, como las casas y como todo, hay que actualizar. Hay que renovar conservando. Espero que mi equipo esté cohesionado y trabajemos todos en la misma dirección. Eso es fundamental», avisa Paz Zúnica.