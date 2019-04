Pablo Andújar revalida el título en el Ferrero Challenger Pablo Andújar, con el título. / equeliteferrero EFE Lunes, 8 abril 2019, 00:25

El tenista Pablo Andújar revalidó el título del Ferrero Challenger tras superar en una gran final a Pedro Martínez por 6-3, 3-6 y 6-4, en un disputado encuentro marcado por las fuertes de rachas de viento que incidieron mucho en el juego y a las que tuvieron que sobreponerse ambos jugadores.

Pablo Andújar reconoció tras el encuentro que esta dos primeras semanas de tierra batida han sido «inmejorables», tras ganar también la pasada semana en Marbella,

Al igual que el pasado año, el tenista conquense afincado en Valencia, ha sumado diez victorias consecutivas en el mes de abril, una circunstancia a la que no supo dar explicación. «No lo sé, son momentos, al final uno está con confianza, se tiene más fe que en otros momentos de la temporada», indicó.

«Tuve un mes de febrero muy duro porque me lesioné del adductor y no pude jugar en Sudamérica, que es una gira que me gusta. Me tuve que ir a Chile con una invitación a tratar de jugar partidos. Esos cuatro partidos que perdí en semis me dieron un poco de confianza. Gané una ronda en Miami que también te da confianza», agregó.