El IV Open de Tenis llega a la Malvarrosa

Este fin de semana, del 7 al 9 de noviembre, la playa de la Malvarrosa acogerá la cuarta edición del Open de Beach Tenis con ... la celebración de las competiciones de dobles masculinos y femeninos. Más de 150 deportistas, procedentes de 25 países diferentes, aterrizan sobre la arena levantina.

A orillas del Mediterráneo, se desarrollará el torneo BT10 Valencia y el torneo BT50 Valencia, ambos integrados en el circuito oficial de la International Tenis Federation (ITF). Los formatos «BT10» y «BT50» corresponden a la categoría del torneo dentro del tour mundial de beach tenis otorgando puntos de ranking internacional, lo que supone una calificación de torneo muy relevantes para jugadores que quieren progresar en el circuito.

El día antes del inicio a la competición se celebrarán la jornada previa que permitirá a los participantes con menor ranking o sin ranking internacional tener la oportunidad de competir por un puesto en el cuadro principal. El torneo BT10 levantará el telón este viernes, con un cuadro principal conformado por 16 parejas masculinas y 16 parejas femeninas, todas ingresando por ranking mundial internacional. Cogerá el testigo el torneo BT50, atrayendo a jugadores que se encuentran dentro del top 100 mundial, algunos dentro del top 50 y otros que en el pasado han sido top 20 del mundo. Este evento contará con dos cuadros correspondientes a la categoría masculina y femenina, que contará con 32 parejas. La jornada del sábado acogerá la primera fase hasta los cuartos de final mientras que las semifinales y finales tendrán lugar el domingo por la mañana.

Como si fuera poco, el espectáculo será mayúsculo cuando el sábado por la noche se dispute el torneo mixto promocional «Supertie», en el que participarán parejas de las propias competiciones y que disputará en una pista especialmente montada para la ocasión, con ambiente de playa, música y participación del público, siendo una gran oportunidad para vivir el deporte de alto nivel en un ambiente más dinámico y social.

Finalmente, el domingo, junto a las finales profesionales, se organizará un torneo amateur abierto a todos los niveles, pensado para que jugadores locales y aficionados puedan disfrutar de la experiencia y compartir pista con algunos de los mejores jugadores del mundo, fomentando así la participación y el espíritu del beach tennis en Valencia. Competición y diversión. Espectáculo de mucho nivel y competiciones para todos los niveles. Valencia, nuevamente, se convierte en el epicentro del beach tennis internacional.