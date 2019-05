El nuevo Ferrer de siempre Ferrer, ovacionado por el público. / lp El de Xàbia firma un partidazo ante Feliciano en su primera aparición tras retirarse | Los dos tenistas se emplean a fondo en la Senior Masters Cup de Valencia y el toledano pone el humor pese a ceder por 7-5, 2-6 y 10-0 MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Domingo, 19 mayo 2019, 00:10

David Ferrer, el David Ferrer de siempre, ha iniciado una nueva etapa. ¡Quién lo diría! Quizás con la inercia de la preparación del tenista profesional, el de Xàbia abrió su etapa de master con las mismas virtudes que paseó por todo el mundo en el circuito ATP. El número uno de los mortales, como se le conoció en sus mejores años, donde convivió con cuatro extraterrestres (Nadal, Federer, Djokovic y Murray), lo es también en su nueva vida. Incansable y restador inquebrantable, se alió con Feliciano López para ofrecer un espectáculo de muchísimos quilates en casa.

Porque el CT Valencia es su casa. «Así lo siento, de verdad, igual que el CT Xàbia», admitió el propio tenista -aún resulta complicado calificarlo de extenista, y más viendo el nivel que atesora- tras el enésimo homenaje que se le ha rendido en las últimas semanas. «Han sido unos días de muchas sorpresas y emociones por todo el cariño que he recibido tanto a nivel nacional como internacional. Y sobre todo, cuando empecé en el circuito jamás pensé en algo así, en poder despedirme e iniciar una nueva etapa en el CT Valencia, donde gané mi primer partido así. Si hubiera tenido que dibujarlo, no me lo habría imaginado nunca así».

Lo dijo en un parlamento donde deslizó que Valencia ha tenido un gran torneo. Lo hizo para reconocer la labor de la empresa que ha organizado esta Senior Masters Cup, pero también deslizando que, tras el merecido descanso del guerrero junto a su familia, dará que hablar en el mundo de la raqueta. «Se cierra una etapa para mí, pero volveré. Esto es un hasta luego, estaré vinculado al tenis, porque le debo mucho por todo lo que me ha dado», indicó Ferrer sin dar más detalles.

«Se cierra una etapa para mí, pero volveré. Estaré vinculado a este deporte», desliza David Ferrer «Está claro que Valencia quiere tenis y lo va a tener muchos años», promete Anabel Medina

De momento, el de Xàbia y Feliciano López regalaron un auténtico partidazo, que se resolvió a favor de Ferrer por 7-5, 2-6 y 10-0. Con el de casa peleando cada bola, durísimo de roer en el resto y algo menos fiable con su servicio. Con Feliciano viviendo mucho de su portentoso saque. Con dos tenistas que han compartido muchas horas y que tienen un elevadísimo grado de complicidad. «Tengo pareja y mi mujer es celosa, pero eres un tío especial. Recuerdo cuando empezaba, me ganabas y luego me consolabas. Hemos vivido grandes momentos y he aprendido mucho de ti», bromeó Ferrer durante su discurso.

El último punto de esta Senior Masters Cup, el primer título de la nueva vida de David Ferrer, tuvo su dosis de guasa. Con 9-0 en el súper tie break a favor del de Xàbia, y servicio de Feliciano, el toledano falló el primer saque. «¡Va, que no quiero que sea el último!», le animó Ferrer. «Tú lo que buscas es la doble falta», bromeó, Feliciano. De repente, una señora exclamó desde la grada: «¡Feli, déjate que tú eres guapo y no lo necesitas!». El jugador, claro está, estalló en carcajadas y el juez de silla le concedió primer servicio. Feliciano cometió doble falta y ahí acabó el partido en 7-5, 2-6 y 10-0.

Ferrer agradeció el reconocimiento del público. De forma discreta, casi protocolaria, saludo a Feliciano, al juez de silla y luego, al público. No dejó la cinta en el centro de la pista, como en Barcelona y en Madrid. Esta vez se la metió en el bolsillo. Porque para él, lo de ayer no fue una despedida, sino el inicio de una nueva etapa. Ya no como profesional, sino como leyenda.

«Aquí la única leyenda que hay es Mats Wilander, y si los más jóvenes no lo conocéis, os podéis meter en internet y ver su currículum. Es una suerte que haya estado con nosotros aquí este fin de semana», afirmó Ferrer. En el primer partido de la jornada, el sueco perdió contra Pato Clavet -sustituyó a Albert Costa, con problemas de espalda- por 7-6, 4-6 y 11-9. La jornada acabó con el homenaje, el enésimo, del CT Valencia a Ferrer y con la proclama de la directora del evento, Anabel Medina: «Está claro que la ciudad quiere tenis y lo va a tener muchos años».