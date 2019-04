Nadal, un regalo para Ferrer Ferrer, durante el partido de ayer contra Pouille. / efe/alejandro garcía El de Xàbia derrota a Pouille en el Godó y hoy jugará contra el de Manacor«Estoy contento porque disfruto del momento. Me siento feliz de haber hecho buenos partidos, ganando a grandes jugadores», asegura EFE/R. D. BARCELONA. Jueves, 25 abril 2019, 00:31

«Sería un regalo enfrentarme aquí contra Rafa. Ya lo fue en el Open USA, en el último Grand Slam de mi carrera. La pena es que me lesioné». David Ferrer realizó esta declaración justo después de arrollar ayer al francés Lucas Pouille (6-3 y 6-1) en su segundo partido del Conde de Godó, el penúltimo torneo de su vida como profesional. En ese momento, el manacorense aún debía afrontar el partido de segunda ronda, su estreno en Barcelona, contra Leonardo Mayer.

El argentino puso en apuros a Nadal. Le ganó el primer set en el tie break, pero el número dos del mundo reaccionó: le doblego en las siguientes mangas por 6-4 y 6-2. El regalo de Ferrer estaba servido. «Estoy contento, porque estoy disfrutando del momento, del día a día. Durante todo el año, la verdad es que me he sentido muy bien. Me siento feliz de haber hecho buenos partidos y haber ganado a buenos jugadores», indicó el de Xàbia.

Admitió que ayer había estado tranquilo. Mucho más que contra Mischa Zverev en el partido de su debut en este Godó. Esto sirvió a Ferrer para doblegar con solvencia a Pouille. «El rival también era de talla mayor que el de ayer y también me he tenido que exigir un poco más», señaló.

David Ferrer también quiso dejar claro que no afronta el torneo con expectativas de ganarlo. «No sueño nada. Intento disfrutar de esto, que es lo que me hace seguir adelante y, luego a veces, sin pesar de más, las cosas salen mejor de lo esperado. De hecho, ya ha salido mejor de lo esperado sin esperar nada», aseguró. El otro tenista de la Comunitat en el Godó, Nicola Kuhn cayó en tres sets ante Carballés.