Carlos Alcaraz, durante su partido ante De Miñaur. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Cuándo juega Carlos Alcaraz su segundo partido en las ATP Finals y dónde verlo por televisión

El español empieza con buen pie tras vencer al australiano Álex de Miñaur

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Domingo, 9 de noviembre 2025, 22:31

Carlos Alcaraz ha empezado con buen pie el torneo de las ATP Finals en Turín. El español ha derrotado con solvencia al australiano Álex de Miñaur 7-6 (7/5) y 6-2.

Alcaraz jugará su siguiente partido en Turín el martes 11 de noviembre, en horario por determinar, contra el italiano Lorenzo Musetti, clasificado por la renuncia de Novak Djokovic, o el estadounidense Taylor Fritz.

Calendario de las ATP Finals

Los ocho jugadores que disputan el torneo se reparten en dos grupos de cuatro y cada partido se disputa al mejor de tres sets. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a semifinales.

Partidos de Fase de Grupos: Del domingo, 9 de noviembre al viernes, 14 de noviembre. Sesión de tarde desde las 11:30 horas (dobles) y desde las 14.00 horas (individuales). Sesión de noche desde las 18.00 horas (dobles) y no antes de 20.30 horas (individuales).

Semifinales: Sábado 15 de noviembre. Sesión de tarde desde las 12:00 horas (dobles) y 2:30 p.m. (individuales). Sesión de noche no antes de 6:00 p.m. (dobles), y no antes de 8:30 p.m. (individuales).

Final: Domingo, 16 de noviembre. Final de dobles; a las 15.00 horas y final individual, a las 18.00 horas.

¿Cómo ver a Alcaraz por televisión?

Los partidos de las ATP Finals, incluidos los de Carlos Alcaraz, podrán verse en directo por televisión en España a traves de Movistar+.

Pugna por el número 1

Al tenista murciano le faltan ahora sólo dos victorias para acabar el año como número 1 del mundo, con independencia de lo que haga Jannik Sinner. Amnos tenistas se juegan el primer puesto del ranking ATP. El torneo permite a los jugadores sumar 500 puntos para el vencedor individual y 1.500 puntos si gana todos los partidos.

Premios de las Nitto ATP Finals

El campeón de las Nitto ATP Finals en esta edición podría superar por primera vez la barrera de los cinco millones de dólares. Cada partido a partir de semifinales tendrá un valor de más de un millón de dólares. La victoria en semifinales añadiría 1.183.500 dólares, mientras que el campeón se llevará a casa 2.367.000 dólares, además de lo que haya acumulado hasta la final.

