El Euromillones de hoy viernes deja un nuevo millonario en España
Carlos Alcaraz. EFE/EPA/STR

Cuándo juega Carlos Alcaraz en París: rivales, premios y cómo verlo por televisión

El murciano evitaría a Sinner y Zverev hasta la final

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:45

Carlos Alcaraz ya está en París para disputar el Rolex Paris Masters, el noveno y último torneo Masters 1000 del año. El recinto Paris La Défense Arena acoge a los mejores jugadores del mundo en busca del título, los puntos ATP, el premio en metálico y las últimas plazas de clasificación para las Nitto ATP Finals.

El tenista murciano se juega mucho más. Si llega hasta la final en París tendrá asegurado acabar el año como número 1 del mundo (ATP).

El torneo de París se disputa del 25 de octubre al 2 de noviembre. Alcaraz no tendrá que jugar en primera ronda al ser el primer cabeza de serie del torneo. En segunda ronda (martes 28, en horario por determinar) se enfrentará al ganador de la eliminatoria Cameron Norrie vs Sebastián Báez. Si pasa a tercera ronda (jueves 30), Alcaraz podría medirse a Valentin Vacherot o a Arthur Rinderknech. En cuartos de final (viernes 31) los favoritos a cruzarse en su camino son Casper Ruud o Felix Auger-Aliassime.

En semifinales (sábado 1 de noviembre) aparecen en su parte del cuadro Taylor Fritz o Alex de Miñaur y evitaría hasta una hipotética final a Sinner y Zverev (domingo 2 de noviembre).

Premios del Masters 1000 de París

La bolsa de premios del Rolex Paris Masters es de 6.128.940 euros, que se reparten así:

INDIVIDUAL:

Campeón: 946.610 euros / 1.000 puntos

Finalista: 516.925 € / 650 puntos

Semifinalista: 282.650 € / 400 puntos

Cuartofinalista: 154.170 € / 200 puntos

3ª Ronda: 82.465 € / 100 puntos

2ª Ronda: 44.220 € / 50 puntos

1ª Ronda: 24.500 € / 10 puntos

Previa: -/ 30 puntos

Previa 2: 12.550 € / 16 puntos

Previa 1: 6.750 € / 0 puntos

DOBLES (euros por pareja):

Campeón: 290.410 euros / 1000 puntos

Finalista: 157.760 € / 600 puntos

Semifinalista: 86.600 € / 360 puntos

Cuartofinalista: 47.810 € / 180 puntos

2ª Ronda: 26.275 € / 90 puntos

1ª Ronda: 15.350 € / 0 puntos

Cómo ver el Masters de París por televisión

Los partidos del Masters 1000 de París, incluidos los de Carlos Alcaraz, se podrán ver en España a través de Movistar Plus+, en los diales 7 y 64 de la plataforma (Movistar Deportes 2). La suscripción cuesta 9,99 euros al mes.

