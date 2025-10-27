Cuándo juega Carlos Alcaraz contra Norris en París y cómo verlo por televisión: día y hora La bolsa de premios del Rolex Paris Masters es de 6.128.940 euros

Andoni Torres Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 17:22 | Actualizado 17:38h.

Carlos Alcaraz ya tiene rival, día y hora para su debut en el Masters 1000 de París. El tenista español jugará el martes 28 de octubre en segunda ronda en la pista central del Paris La Défense Arena.

El Rolex Paris Masters, noveno y último torneo Masters 1000 del año, acoge a los mejores jugadores del mundo en busca del título, los puntos ATP, el premio en metálico y las últimas plazas de clasificación para las Nitto ATP Finals. El tenista murciano se juega mucho más. Si llega hasta la final en París tendrá asegurado acabar el año como número 1 del mundo (ATP).

El tenista español, primer cabeza de serie del torneo, debutará en París ante el británico Cameron Norrie, que derrotó en primera ronda a Sebastián Báez. El partido se disputará el martes 28, no antes de las 19.00 horas.

Si pasa a tercera ronda (jueves 30), Alcaraz se enfrentará en un duro duelo de octavos de final al francés Arthur Rinderknech, al checo Jiri Lehecka o al ganador de Shangái, el monegasco Valentin Vacherot.

En cuartos de final (viernes 31), le esperaría el canadiense Felix Auger-Aliassime o el noruego Casper Ruud, ganador en Estocolmo hace dos semanas, mientras que en semifinales (sábado 1 de noviembre) Taylor Fritz o Alex De Miñaur sería su rival.

Alcaraz evitaría así hasta una hipotética final a Sinner y Zverev (domingo 2 de noviembre).

Cómo ver el Masters de París por televisión

Los partidos del Masters 1000 de París, incluidos los de Carlos Alcaraz, se podrán ver en España a través de Movistar Plus+, en los diales 7 y 64 de la plataforma (Movistar Deportes 2). La suscripción cuesta 9,99 euros al mes.

Premios del Masters 1000 de París

La bolsa de premios del Rolex Paris Masters es de 6.128.940 euros, que se reparten así:

INDIVIDUAL:

Campeón: 946.610 euros / 1.000 puntos

Finalista: 516.925 € / 650 puntos

Semifinalista: 282.650 € / 400 puntos

Cuartofinalista: 154.170 € / 200 puntos

3ª Ronda: 82.465 € / 100 puntos

2ª Ronda: 44.220 € / 50 puntos

1ª Ronda: 24.500 € / 10 puntos

Previa: -/ 30 puntos

Previa 2: 12.550 € / 16 puntos

Previa 1: 6.750 € / 0 puntos

DOBLES (euros por pareja):

Campeón: 290.410 euros / 1000 puntos

Finalista: 157.760 € / 600 puntos

Semifinalista: 86.600 € / 360 puntos

Cuartofinalista: 47.810 € / 180 puntos

2ª Ronda: 26.275 € / 90 puntos

1ª Ronda: 15.350 € / 0 puntos