Cuándo juega Carlos Alcaraz en las ATP Finals: rivales, premios y cómo verlo por televisión El torneo cierra la temporada del circuito profesional y reúne a los ocho mejores tenistas del mundo

Andoni Torres Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:11 | Actualizado 17:20h.

Carlos Alcaraz, eliminado prematuramente en París, ya se prepara para las ATP Finals, el torneo que cierra la temporada del circuito profesional y reúne a los ocho mejores tenistas del mundo.

Las ATP Finals se jugarán del 9 al 16 de noviembre en el Inalpi Arena en Turín y contará con un toral de 15,5 millones de dólares en premios, lo que supone el récord del torneo.

Los jugadores clasificados hasta ahora para disputar el torneo son:

1. Carlos Alcaraz.

2. Jannik Sinner

3. Alexander Zverev.

4. Novak Djokovic.

5. Ben Shelton.

6. Taylor Fritz.

7. Alex de Miñaur.

8. ¿?

Lorenzo Musetti ocupa actualmente la octava posición de la ATP, con Felix Auger-Aliassime noveno a 290 puntos de distancia. El canadiense podría jugar las ATP Finals si consigue llegar a la final de París.

¿Cómo ver a Alcaraz por televisión?

Los partidos de las ATP Finals, incluidos los de Carlos Alcaraz, podrán verse en directo por televisión en España a traves de Movistar+.

Premios

El campeón de las Nitto ATP Finals en esta edición podría superar por primera vez la barrera de los cinco millones de dólares. Cada partido a partir de semifinales tendrá un valor de más de un millón de dólares. La victoria en semifinales añadiría 1.183.500 dólares, mientras que el campeón se llevará a casa 2.367.000 dólares, además de lo que haya acumulado hasta la final.

Premios en individual:

Reserva: 155.000 dólares.

Participante: 331.000 dólares.

Victoria en fase de grupos: 396.500 dólares.

Victoria en semifinales: 1.183.500 dólares

Victoria en la final: 2.367.000 dólares

Campeón invicto: 5.071.000 dólares.

Premios en dobles (por equipo):

Reserva: 51.700 dólares.

Participante: 134.200 dólares.

Victoria en fase de grupos: 96.600 dólares.

Victoria en semifinales: 178.500 dólares.

Victoria en la final: 356.800 dólares.

Campeón invicto: 959.300 dólares.

Un equipo invicto en dobles podría ganar un toral de 959.300 dólares.

