«Es hora de decir adiós» Medina, junto a María José Rienda, con la medalla de plata. / csd La tenista de Torrent, que se despedirá en el US Open, recibe la medalla de plata de la Real Orden al Mérito Deportivo por su carrera Anabel Medina se retira del tenis por molestias de hombro NOELIA HOLGUÍN VALENCIA. Sábado, 28 julio 2018, 00:05

El tenis femenino español dice adiós a una de las tenistas más prestigiosas. Anabel Medina, capitana del equipo de la Copa Federación, anunció ayer su retirada como jugadora profesional en la rueda de prensa celebrada en la sede del Consejo Superior de Deportes de Madrid, acompañada por el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Miguel Díaz, y la presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda.

El motivo de la retirada de la valenciana es el de las lesiones, por no estar «al cien por cien», en este caso, por molestias en su hombro. Molestias que ya sufrió en Wimbledon 2016 y en los posteriores Juegos Olímpicos de Río de ese mismo año, en los cuales se vio afectada tras forzar para cumplir los plazos de recuperación.

«Yo quería retirarme jugando y no por una lesión. Fue una vuelta pensando en una retirada eligiendo los torneos que más ilusión me hacían. Mi hombro no está al cien por cien y he decidido poner fin a mi carrera profesional en el US Open», declaró Anabel Medina. «Es el momento de cerrar una etapa y decir adiós. Sólo queda recordar lo bonito que ha sido el camino», aseguró positiva la actual seleccionadora española de Fed Cup.

Pese a tener el hombro «mucho mejor», la capitana tomó la decisión de colgar la raqueta al no encontrarse al máximo nivel y para «no perjudicar» a su compañera de dobles Arantxa Parra. «Voy a estar siempre vinculada al tenis», reconoció Anabel Medina, que se mostró firme al asegurar que retirarse de la pista no significa desligarse de su verdadera pasión.

La trayectoria de la xiqueta de Torrent ha estado fuertemente marcada por las lesiones deportivas. Con tan sólo 19 años sufrió una grave lesión de los ligamentos de la rodilla que la obligó a abandonar los octavos de final del Abierto de Australia de 2002 y a pasar por el quirófano. Diez años más tarde, Anabel Medina volvió a retirarse de la competición australiana, esta vez por un esguince de tobillo.

Sin embargo, estos imprevistos no frenaron a la valenciana y la llevaron al éxito a lo largo de sus veinte años como tenista profesional, sumando 39 títulos en total. Individualmente, Medina logró 11 títulos en 18 finales, llegó a ser la número 16 mundial en 2009 y fue octavofinalista de Grand Slam hasta en tres ocasiones. En la modalidad de dobles se hizo con 28 trofeos en 46 finales, y junto a su compañera Virginia Ruano consiguió dos títulos de Roland Garros en 2008 y 2009, y una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Además, la de Torrent ha sido entrenadora de Jelena Ostapenko, con quien ganó el Roland Garros 2017, y posteriormente fue nombrada directora del BBVA Open Ciudad de Valencia. Este torneo tiene el especial apoyo de Anabel Medina, la cual lucha por conseguir que el tenis femenino reciba la repercusión mediática y social que merece.

En la comparecencia de Medina ante los medios, el presidente de la RFET, Miguel Díaz, destacó el éxito de la tenista valenciana: «Lo que ha logrado Anabel, no lo gana cualquier deportista. Es una referente para todos nosotros». La presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, calificó a Medina como «un ejemplo» que representa «los valores el deporte». Por ello, le hizo entrega de la medalla de plata de la Real Orden al Mérito Deportivo. «Me ha hecho especial ilusión», reconoció la capitana tras recibir la insignia.