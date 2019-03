Un Grand Slam para la Comunitat La Federación Española gestiona la calificación para el torneo junior de Ferrero MOISÉS RODRÍGUEZ VALENCIA. Jueves, 28 marzo 2019, 01:00

Australia, Roland Garros, Wimbledon, US Open... y Villena. Eso sí, junto a otros siete torneos de todo el mundo, donde cada año pelean las futuras estrellas del tenis, las que están terminándose de curtir antes de echar a volar en el circuito ATP. La Comunitat puede tener en los próximos meses un campeonato junior con la misma calificación que los cuatro Grand Slam. Para ello, debe fructificar la reivindicación que viene realizando la Federación Española ante la ITF (la federación mundial).

La petición es que el ITF Junior G1 JC Ferrero, que se está disputando esta semana en las instalaciones de la academia del extenista en Villena, pase a ser del Grupo A. Esto es, que la federación internacional le conceda la máxima calificación, con la que actualmente cuentan los cuatro torneos de Grand Slam y uno más por continente, nueve en total. El de Europa se celebra en Milán. La Federación Española no pretende arrebatarle esta plaza a la ciudad italiana, sino que la internacional incremente el cupo a uno por mes hasta llegar a 12 al año.

Además, reivindica el de Villena para ser el de Grupo A en abril. El torneo junior de la academia de Ferrero se está celebrando esta semana, por lo que moverlo unos días en el calendario no sería problema. Afectaría sólo al Challenger que se celebrará la próxima semana.

La Federación pide que se incrementen de 9 a 12 los torneos de la categoría con la máxima calificación

Actualmente, la competición junior de Villena cuenta con la calificación G1, esto es, la inmediatamente inferior a la máxima. Para optar a este ascenso, es necesario cumplir una serie de especificaciones técnicas, para lo que se han llevado a cabo obras en la academia Equelite.

Para empezar, la pista central cuenta con las dimensiones necesarias para albergar una eliminatoria de Copa Davis, tal como se ha conocido la competición hasta ahora. Además, se ha mejorado la iluminación para poder retransmitir los partidos. Equelite cuenta con ocho pistas y para albergar torneos del Grupo A del circuito ITF Junior, la federación internacional exige entre ocho y doce. La academia de Villena cuenta con terrenos disponibles para construir otras dos.

El único lunar que tiene la organización -y que a priori no cuenta con una solución sencilla- es la distancia con el hotel del torneo: unos 25 kilómetros hasta el que ofrece en Elda, también para el Challenger de la próxima semana. Esta no es, sin embargo, una condición sine qua non, ya que existen eventos, incluso de primer nivel, donde el hotel oficial está hasta a una hora.

Lo que sí sería necesario es incrementar el cuadro, tanto en chicos como en chicas, que en esta edición ha acogido a 48 tenistas por categoría. El ITF Junior G1 JC Ferrero está plenamente consolidado y por él pasan los jugadores que están dando el último salto hacia los campeonatos de primer nivel. En sus inicios, conquistaron esta competición Pablo Andújar o Nico Almagro. En 2014, Jaume Munar y Andrey Rublev se enfrentaron en la final. Ganó el balear. Meses después, volvieron a citarse por un título, el de Roland Garros junior: en aquella ocasión venció el ruso. Ese mismo año, la campeona en Villena fue Paula Badosa, que hace unos meses se metió en el cuadro final del Open de Australia.

También ha vencido en este torneo Alejandro Davidovich, una de las perlas del tenis español. U Olga Davilovic, la jugadora más joven en ganar un torneo WTA desde 2005. La rusa fue la primera nacida en el siglo XXI en campeonar hace unos meses en Moscú.

En el que puede ser el último año de G1 para el torneo junior de Ferrero, están destacando tenistas que deben ser el futuro de la Armada, como Carlos Alcaraz y Nicolás Alvarez Varona, que ayer se impusieron de forma contundente para avanzar a octavos, donde también se metieron Pablo Llamas, Ángel Guerrero y Diego Barreto. En chicas, ganaron Ane Mintegi, Jessica Bouzas y Cristina Mayorova.

Si prospera la reivindicación federativa, podrían beneficiarse otros torneos de la Comunitat, como Benicarló o Vinaròs, que actualmente cuentan con la catalogación G2. La federación internacional debería incrementar la oferta de G1 y esto les abriría una puerta. El circuito ITF Junior lo disputan los tenistas más importantes de 17 y 18 años, y alguna perla de 16.