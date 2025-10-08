Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El valenciano Carlos Taberner, en su partido en el Club de Tenis Valencia. LP

Gran remontada de Albert Ramos en la Copa Faulcombridge para prologar un día más su carrera

El tenista catalán de 37 años le dio la vuelta al marcador ante Zdenek Kolar (1-6, 6-3, 6-4) y sortea por segunda ocasión su retirada como profesional | Carlos Taberner será el otro español con un billete para los cuartos de final

Manuel Campos

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:50

La quinta jornada de la Copa Faulcombridge 2025 tuvo un protagonista claro: Albert Ramos. En su último torneo como profesional y, después de eliminar en ... primera ronda a Pedro Martínez, el de Mataró ha vuelto a demostrar que no tiene ninguna gana de colgar la raqueta. Remontando un partido durísimo ante el checo Zdenek Kolar (1-6, 6-3, 6-4), el que fuera número 17 del mundo ha conseguido meterse en los cuartos de final para prolongar, al menos un día más, su tremenda trayectoria deportiva. Un triunfo compartido con toda la grada de Pablo Andújar, quien acompañó al vencedor hasta la última bola.

