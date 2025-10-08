Gran remontada de Albert Ramos en la Copa Faulcombridge para prologar un día más su carrera

La quinta jornada de la Copa Faulcombridge 2025 tuvo un protagonista claro: Albert Ramos. En su último torneo como profesional y, después de eliminar en ... primera ronda a Pedro Martínez, el de Mataró ha vuelto a demostrar que no tiene ninguna gana de colgar la raqueta. Remontando un partido durísimo ante el checo Zdenek Kolar (1-6, 6-3, 6-4), el que fuera número 17 del mundo ha conseguido meterse en los cuartos de final para prolongar, al menos un día más, su tremenda trayectoria deportiva. Un triunfo compartido con toda la grada de Pablo Andújar, quien acompañó al vencedor hasta la última bola.

La otra nota positiva del día la puso Carlos Taberner, jugador del Club de Tenis Valencia, quien encontró su mejor versión delante de su gente para superar en dos mangas al francés Luka Pavlovic (6-2, 6-3) y vengar de esta manera a su amigo Bernabé Zapata, derrotado hace 24 horas ate este mismo rival. El valenciano será el único jugador español en los cuartos de final de esta cuarta edición de la renovada Copa Faulcombridge, firmando de esta manera su mejor resultado en el torneo.

Marco Trungelliti, noveno cabeza de serie y actual #143 del ranking ATP, será el próximo rival de Taberner, beneficiado esta tarde tras la retirada de Pol Martín Tiffon tras concluir el primer parcial por 6-4 a favor del argentino. Molestias en la muñeca impidieron continuar al tenista catalán, acabando de esta manera con su participación. A primera hora de la mañana, Carlos López Montagud no encontró manera de pelear ante el croata Mikrut (6-3, 6-1), mientras que Pablo Llamas vio cómo una bonita batalla ante Sumit Nagal se le escapaba en el último instante (6-3, 3-6, 6-3).

UN 9 D'OCTUBRE PASADO POR AGUA

Salvo que cambie de manera radical el pronóstico, se esperan fuertes lluvias para este jueves 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana. El orden de juego para esta sexta jornada de competición estará protagonizada por dos partidos del cuadro individual y cuatro de dobles. Jan Choinski y Albert Ramos se verán las caras no antes de las 17:00h de la tarde en la Pista Pablo Andújar, mientras que Sumit Nagal y Henri Squire se medirán en la Pista 1 por un billete a semifinales a partir de las 12:00h.

Para los Amanes de la disciplina por parejas, podemos disfrutar de las duplas formadas por Cervantes-Cukierman, Demoliner-Luz, Matos-Behar o Martos-Vega. Todo esto, siempre y cuando la meteorología lo permita.

Así quedan los cuartos de final

(WC) A Ramos vs. J Choinski

(Q) S Nagal vs. (Q) H Squire

[9] M Trungelliti vs. [3] C Taberner

L Mikrut vs. (LL) C Negritu

