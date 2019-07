Roberto Bautista: «¿Ganar un Grand Slam? Tengo tenis para plantar cara a los mejores» Roberto Bautista Agut, en las instalaciones de La Coma de Borriol, donde se entrena. / Jesús Signes «Desde que llegué al circuito ATP no he dejado de progresar y esa sigue siendo mi intención. No creo que haya alcanzado todavía mi tope», asegura el tenista MOISÉS RODRÍGUEZ BORRIOL. Domingo, 21 julio 2019, 01:59

Wimbledon 2019 ya es historia para Roberto Bautista Agut. Sobre la hierba de All England, el castellonense estableció su nuevo top en un torneo de Grand Slam: las semifinales. Pero sobre todo, el de Benlloch volvió a reforzar su convicción de que puede pelear con los mejores. Ahora, tras un fugaz paso por Ibiza, ya lleva una semana machacándose a pleno sol para volver a la tierra batida y seguir esculpiendo el mejor año de su carrera.

-¿Cómo está Ibiza?

-Muy bien. La verdad es que no he tenido demasiado tiempo para disfrutar con mis amigos porque ellos tenían que trabajar y sólo he podido estar un día allí.

-Haber perdido antes...

-No, la verdad es que el torneo fue mejor imposible. Aunque no haya podido celebrar la despedida, estaba mejor en Londres.

-Cuando se metió en semifinales, David Ferrer comentó que está usted haciendo su mejor tenis. ¿Está de acuerdo?

-Bueno, llevo un tiempo encontrándome y jugando bien. Es cierto que los resultados no se pueden controlar y muchas veces no salen como quieres y esperas. Simplemente tienes que dedicarte a trabajar y a esperar tu oportunidad. Yo creo que he sabido ser paciente y cuando he podido, lo he aprovechado.

-Ha ganado un torneo y ha doblegado dos veces al número uno este año, en los Grand Slam está donde toca de acuerdo a su ránking y ahora, lo de Wimbledon...

-Sí, hasta ahora había hecho 12 o 13 veces cuarta ronda en un Grand Slam. Mi objetivo era superar esa barrera y llegar a cuartos. Por suerte en el primero de la temporada ya lo conseguí e hice un gran torneo. Eso me ha dado confianza y tranquilidad en este Wimbledon.

-¿Cómo prepara la hierba?

-Entreno aquí en tierra e intento jugar un par de exhibiciones antes de Halle. Eso me sirve de preparación y para coger ritmo.

La temporada de hierba es muy corta, ¿positivo o negativo?

Creo que después de tres meses jugando en tierra, a mi en particular me gusta el paso a la hierba. Es una superficie muy particular y durante el resto del año no hay otros torneos que se parezcan.

-¿En qué ha cambiado este Wimbledon a Roberto Bautista Agut?

-He podido descansar una semana. No me gusta estar muy expuesto, sino estar en casa y relajarme. Es cierto que lo de Ibiza tuvo repercusión, la noticia de la despedida cayó graciosa. Por mi parte ahora estoy de vuelta a la normalidad, a los entrenamientos. Los Grand Slam te dejan exhausto, ahora toca ir recuperando energía poco a poco.

-¿Cómo se plantea el resto del año?

Como hasta ahora. A seguir trabajando bien, que las lesiones me respeten, y a competir bien. A disfrutar de los torneos y a ver si los resultados son buenos para que pueda completar mi mejor año.

-Pero, ¿cual es el objetivo?

Ganar los máximos partidos, como siempre. A nivel de números, superar mi mejor ránking (ahora es el 13 de la ATP, el más alto y que ya ha ocupado otras veces) y estar lo más cerca posible de los mejores.

-¿Ha llegado el momento de luchar por un Master 1.000 o incluso por un Grand Slam? ¿Hasta dónde cree que puede llegar?

-No sé si tengo tenis para ganar un Grand Slam, pero sí para estar entre los mejores, para en mi mejor versión plantarles cara a los mejores jugadores del mundo. Si eso es así, optar a estar en las rondas finales.

-¿Se puede ganar a Djokovic, Federer o Nadal a cinco sets?

-Son otro tipo de rivales cuando llegas a un Grand Slam. Si te los encuentras en otros torneos y tienes más posibilidades de igualares el torneo o de ganarles. En los Grand Slam se juegan mucho porque enfocan sus temporadas a esos torneos. A cinco sets tienen más tiempo de reacción y de sacar sus armas.

-A Djokovic le ha ganado este año, ¿hubo un momento en Londres que vio que volvía a hacerlo?

-Sí, en el tercer set tuve momentos muy buenos. Me vi cerca de igualar el partido con 4-3, que tuve dos bolas de break con 15-40 y ahí pensaba que el partido podía cambiar. Él supo jugar dos puntos muy buenos, mantener las distancias y a partir de ahí fue muy difícil de superar.

-En ocasiones se habla de que las nueva generación de jóvenes no acaba de llegar. ¿Cree que no tienen el nivel que se esperaba?

-Yo creo que los jóvenes son muy buenos y tienen muchas cualidades. Nadal, Federer o Djokovic atesoran una experiencia enorme. Yo en Londres llegaba a mis primeras semifinales de Grand Slam y Djokovic llevará entre 25 y 30... Son tipos con un bagaje muy alto y es difícil que un joven les pueda superar en momentos de tanta tensión a los que ellos están muy acostumbrados.

-Es cierto que hoy día se habla de que el deportista adquiere la madurez a partir de los 30 años. A sus 31, ¿está a su mejor nivel?

-Desde que he entrado en el circuito no he dejado de mejorar y esa sigue siendo mi intención. No creo que se haya visto mi mejor versión porque yo creo que puedo seguir mejorando. Puedo ser mejor jugador y eso es lo que me ilusiona para seguir entrando a la pista.

-¿En qué cree que puede mejorar?

-Esas son cosas que se hablan con el cuerpo técnico. Hacemos mucho hincapié en el resto, en el saque y en el inicio de las jugadas. En plantear los partidos tácticamente bien. Creo que tenemos margen de mejora y que lo conseguiremos.

-El año que viene hay Juegos Olímpicos. ¿Qué importancia les da?

-Voy a estar más centrado en el calendario de tenis. La verdad es que no cuadra muy bien porque primero hay que jugar Wimbledon, luego irse a Tokio y después, a Toronto. Es una paliza. A mí me hace más ilusión un torneo ATP que ganar una medalla olímpica.

-¿Cómo ve el futuro del tenis en la Comunitat?

-Lo veo bien. Hay gente trabajando bien, escuelas y academias muy buenas. Veo que hay un tenis base y ahora ya es cuestión de los jóvenes, que maduren y que tengan más ganas que nadie de estar ahí arriba. Hay jugadores con cualidades para poder vivir de este deporte.

-El caso más reciente es el de Carlos Gimeno por su final en Wimbledon. ¿Ha tenido tiempo de echarle un ojo en Londres?

-¡Sí, entrené con el! Llevo cuatro o cinco años entrenando con él y es un chico muy talentoso que ha tenido muchas lesiones hasta ahora, pero se trata de un jugador que si hace bien las cosas tiene muchas opciones de llegar arriba.

-A usted se le ha calificado muchas veces como el heredero de Ferrer... Ahora con más razón que nunca.

-Bueno, David es David. Ha hecho una carrera meteórica con unos años de tenis increíbles. Yo no creo que todavía le llegue ni a la mitad de lo que ha logrado él. Ha sido un ejemplo para mi, mi espejo. Ojalá que cuando acabe mi carrera se parezca lo máximo posible a la suya.

-Ha dicho todavía...

-Todavía porque me quedan cinco años... cuatro, seis, los que sean. Y espero que sean muy buenos.

-Hace un par de años denunció en redes sociales los insultos que recibió tras perder un partido contra Fognini. Lamentaba que las apuestas son una lacra en el tenis...

-Todavía lo sigo pensando. Creo que las apuestas han ensuciado el mundo del deporte. Creo que no han hecho prácticamente ningún bien ni al deporte ni a los deportistas. Cada vez que pierdo un partido recibo insultos y amenazas, todo tipo de palabrotas de mucha gente de todo el mundo. Es muy desagradable.

-Más aún son los casos de que se llegue a pagar o a coaccionar a chavales para dejarse perder...

-Al final, quitar las apuestas de los torneos menores es muy sencillo. Pienso que es una fuente de ingresos para la ITF y son los primeros que hacen la vista gorda.

-¿Llegará un momento que habrá que poner solución?

No creo porque hay mucha gente enganchada a las apuestas y esto no va a ir a menos, al revés.

-La Real Sociedad de fútbol decidió no aceptar un patrocinio de apuestas para su camiseta...

-En el tenis, los jugadores no pueden tener patrocinios de una casa de apuestas, pero los torneos sí. Me parece incoherente.

-¿Usted lo aceptaría?

-Yo no.

-Celebra sus victorias mirando al cielo e insiste en que se le llame Roberto Bautista Agut...

-En esos momentos tan emocionales trato de acordarme de los dos. Han sido un gran apoyo y me gusta tenerlos presentes.

-Cuando falleció su madre decidió seguir jugando. Con el tiempo, ¿tomó la decisión correcta?

-Afrontar las cosas como han venido y de la manera como lo he hecho por supuesto que me ha ayudado y me ha hecho más fuerte.

-Usted es de los que ha demostrado que no es necesario irse de la Comunitat para triunfar.

-Sí. Al final lo que necesitas un buen grupo de trabajo. Un preparador, un fisio, osteópata, entrenador... y gente con la que jugar, que en la Comunitat hay mucha. El clima también hace que este sea un lugar especial para desarrollarse como tenista.