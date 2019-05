Los españoles Roberto Bautista y Fernando Verdasco avanzan en Roland Garros Rafa Nadal se mide hoy al alemán Madem, mientras Feliciano López, García López y Davidovich se despiden de París EFE PARÍS. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:52

Roberto Bautista y Fernando Verdasco avanzaron a segunda ronda de Roland Garros en una jornada en la que cayeron Feliciano López, Guillermo García López y Alejandro Davidovich. Fue una jornada desigual para los españoles a la espera de que hoy regrese a la pista Rafael Nadal, que en su camino a la duodécima Copa de los Mosqueteros cumplirá con su paso obligado por la pista Suzanne Lenglen, la segunda en importancia del circuito, en su duelo contra el alemán Yannick Madem

Bautista no dio opción alguna al estadounidense Steve Johnson en la primera ronda y se impuso por un contundente 6-3, 6-4 y 6-2. El decimoctavo cabeza de serie se mostró muy sólido desde el fondo de la pista y apenas dejó a Johnson, 65 del mundo, atacar su servicio.

«El partido ha ido bien. Desde el principio hasta el final he jugado un partido regular, muy solido, he cometido muy pocos errores, siendo agresivo cuando tenía que serlo y todo ha ido de cara. No es real. Normalmente los partidos a cinco sets tienen momentos de mucha dificultad y hoy ha ido todo bien», resumió.

Roberto Bautista

Su siguiente rival será el estadounidense Taylor Fritz, de 21 años, quien a su vez se deshizo en tres sets del australiano Bernard Tomic.

Más dificultades encontró Verdasco para vencer al británico Daniel Evans, por 6-3, 6-7 (4), 6-3 y 6-2. En su 64 Grand Slam, el madrileño tuvo que bregar para vencer a un tenista que, por momentos, le puso contra las cuerdas, pero que en el tramo final dejó entrever problemas físicos. Verdasco se medirá en la siguiente ronda al joven francés Antoine Hoang, invitado por los organizadores, que venció en primera ronda al bosnio Damir Dzumhur (6-4, 0-6, 7-6 y 6-3).