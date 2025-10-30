Edwin Mayorga, tenista en silla de UPV IN, entre los 20 mejores de España

El deportista Edwin Mayorga, integrante del equipo inclusivo UPV IN, ha logrado situarse entre los veinte mejores jugadores del ranking nacional de tenis en silla ... de ruedas, tras alcanzar el puesto número 18 después de su reciente participación en una nueva prueba de la Liga Nacional Española organizada por la Real Federación Española de Tenis.

En el torneo, que reunió en Móstoles a 16 competidores de todo el país y contó con un cuadro principal y de consolación, Mayorga protagonizó una destacada actuación al proclamarse campeón del torneo de consolación. Un resultado que le permitió sumar puntos determinantes para continuar su progresión deportiva.

Este avance refuerza la trayectoria de Edwin Mayorga dentro del circuito nacional y consolida el compromiso del programa UPV IN con la promoción del deporte inclusivo y la integración de los atletas con discapacidad en la alta competición.