Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz cae en picado este viernes 31 de octubre: las horas más caras y las más baratas para enchufar los electrodomésticos
Edwin recibe su trofeo junto con las autoridades de la competición LP

Edwin Mayorga, tenista en silla de UPV IN, entre los 20 mejores de España

El deportista colombiano alcanza el puesto 18 del ranking nacional tras una gran actuación en su último campeonato

R.D.

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:47

Comenta

El deportista Edwin Mayorga, integrante del equipo inclusivo UPV IN, ha logrado situarse entre los veinte mejores jugadores del ranking nacional de tenis en silla ... de ruedas, tras alcanzar el puesto número 18 después de su reciente participación en una nueva prueba de la Liga Nacional Española organizada por la Real Federación Española de Tenis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El rescate de Johnny Depp en la dana: 65.000 dólares para una escuela musical arrasada en Massanassa
  2. 2 Aemet activa un doble aviso por tormentas en la Comunitat este jueves y señala en qué zonas caerán
  3. 3 Pérez-Reverte responde duramente a Almudena Ariza: «Solo es una señora con viejos complejos queriendo matar a su padre»
  4. 4 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  5. 5 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  6. 6 Andrea, la joven que perdió a su madre: «Debemos honrar a quienes se fueron, pero también cuidar a los que se quedan aquí»
  7. 7

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  8. 8 El alegato de Pablo Motos un año después de la dana: «Estamos abandonados a nuestra suerte. Es la cruda realidad...»
  9. 9 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante
  10. 10

    El consuelo de la Reina a Toñi tras perder a su marido y a su hija: «Se ha preocupado por mi día a día y me ha dado mucha fuerza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Edwin Mayorga, tenista en silla de UPV IN, entre los 20 mejores de España

Edwin Mayorga, tenista en silla de UPV IN, entre los 20 mejores de España