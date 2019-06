Roland Garros homenajea a David Ferrer Forget (izquierda) y Giudicelli (derecha) entregan un recuerdo a David Ferrer. / AFP El tenista de Xàbia se despide de su torneo favorito, tras 17 años «que han pasado muy rápido» EFE París Martes, 4 junio 2019, 18:57

«Nunca os olvidaré», afirmó este martes el español David Ferrer desde la tierra batida de Roland Garros que aseguró que pisaba «por última vez» durante el homenaje que le rindió el torneo pocas semanas después de haber puesto fin a su carrera profesional.

«Han sido 17 años que han pasado muy rápido», dijo el tenista valenciano, finalista de 2013, vestido con americana azul y camiseta blanca, que recibió un trofeo conmemorativo de manos del presidente de la Federación Francesa de Tenis, Bernard Giudicelli, y del director del torneo, Guy Forget.

A los 37 años, tras haber dejado la raqueta en el pasado Masters 1.000 de Madrid, Ferrer recibió el aplauso de una grada que aguardaba el partido de cuartos de final entre el español Rafael Nadal y el japonés Kei Nishikori.

«Siento muchas emociones. Ha sido mi torneo favorito toda la vida, he visto crecer a todos los jugadores que han podido ganar en esta central. Para mí es un sueño«, dijo el de Jávea, también semifinalista en 2012.

Precisamente Ferrer fue derrotado con Nadal en sus dos mejores actuaciones en Roland Garros.

El tenista de Xàbia, ex número 3 del mundo y ganador de 27 títulos individuales, estuvo a punto de llorar. «Echaré mucho de menos volver a estar a aquí y todo lo relacionado con Roland Garros. Esta va a ser la última vez que pise esta central, lo he disfrutado mucho. No os voy a olvidar», dijo.