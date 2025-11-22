Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz de mañana domingo deja tres horas a 0 euros: las horas más baratas para encender los electrodomésticos
Granollers y Ferrer celebran el pase a la final. EFE

Final de la Copa Davis España - Italia: horario de los partidos y dónde ver por televisión

El equipo capitaneado por Ferrer ha superado en semifinales a Alemania

J.Zarco

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

Sin Carlos Alcaraz pero con Pablo Carreño, Jaume Munar y la pareja de doblistas Granollers y Pedro Martínez haciendo historia. España ha logrado el billete para la final de la Copa Davis tras superar en semifinales a Alemania por 2-1 y ahora se enfrentará a Italia, que llega a la cita sin Sinner y Musetti.

Este sábado Carreño desató la ilusión venciendo a Struff y dando el primer punto al equipo capitaneado por David Ferrer. Alexander Zverev puso el 1-1 tras ganar 7-6 y 7-6 a Munar y la eliminatoria se decidió en el dobles, donde Granollers y Pedro Martínez se han impuesto a Krawietz y Putz.

Italia ya había hecho sus deberes en semifinales superando por 2-0 a Bélgica. Berrettini pasó por encima de Collignon y Bergs cayó 2-1 ante Cobolli. Por lo tanto, los dos países con mejores tenistas en la actualidad (pese a no tener a sus número 1 y 2) se verán las caras en la final.

Horario y dónde ver

La eliminatoria se disputará este domingo 23 de noviembre en Bolonia. El primer choque entre Berrettini y Carreño arrancará a las 15:00 horas y una vez termine, no antes de las 17:00, Munar jugará ante Cobolli. Si quedaran 1-1, el punto definitivo se jugaría en el dobles entre la pareja Granollers-Martínez ante Simone Bolelli y Andrea Vavassori, no antes de las 19:00 horas.

La final se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus, plataforma de suscripción que está ofreciendo todo el torneo. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de LAS PROVINCIAS.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tiene autorización para realizar sedaciones por vía intravenosa
  2. 2 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  3. 3 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  4. 4 Seis planes gratuitos para hacer este fin de semana en Valencia
  5. 5

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  6. 6 Balada del río que pasó de monstruo a jardín
  7. 7

    Furor por el vintage en Valencia
  8. 8

    La Tortada de Goerlich será reconstruida en el jardín del Turia
  9. 9

    Valencia se queda sin casas baratas: es la gran ciudad que más pisos de hasta 200.000 euros pierde desde la pandemia
  10. 10

    Cuando Mazón pensó que la salida de Pradas era la solución

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Final de la Copa Davis España - Italia: horario de los partidos y dónde ver por televisión

Final de la Copa Davis España - Italia: horario de los partidos y dónde ver por televisión