Final de la Copa Davis España - Italia: horario de los partidos y dónde ver por televisión El equipo capitaneado por Ferrer ha superado en semifinales a Alemania

J.Zarco Valencia Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:37 | Actualizado 21:17h.

Sin Carlos Alcaraz pero con Pablo Carreño, Jaume Munar y la pareja de doblistas Granollers y Pedro Martínez haciendo historia. España ha logrado el billete para la final de la Copa Davis tras superar en semifinales a Alemania por 2-1 y ahora se enfrentará a Italia, que llega a la cita sin Sinner y Musetti.

Este sábado Carreño desató la ilusión venciendo a Struff y dando el primer punto al equipo capitaneado por David Ferrer. Alexander Zverev puso el 1-1 tras ganar 7-6 y 7-6 a Munar y la eliminatoria se decidió en el dobles, donde Granollers y Pedro Martínez se han impuesto a Krawietz y Putz.

Italia ya había hecho sus deberes en semifinales superando por 2-0 a Bélgica. Berrettini pasó por encima de Collignon y Bergs cayó 2-1 ante Cobolli. Por lo tanto, los dos países con mejores tenistas en la actualidad (pese a no tener a sus número 1 y 2) se verán las caras en la final.

Horario y dónde ver

La eliminatoria se disputará este domingo 23 de noviembre en Bolonia. El primer choque entre Berrettini y Carreño arrancará a las 15:00 horas y una vez termine, no antes de las 17:00, Munar jugará ante Cobolli. Si quedaran 1-1, el punto definitivo se jugaría en el dobles entre la pareja Granollers-Martínez ante Simone Bolelli y Andrea Vavassori, no antes de las 19:00 horas.

La final se podrá ver en televisión a través de Movistar Plus, plataforma de suscripción que está ofreciendo todo el torneo. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de LAS PROVINCIAS.